Холодный свекольный борщ на квасе – рецепт Евгения Клопотенко

Активно использовать молодые овощи и их зелень наши предки научились много столетий тому назад. Так до нас дошел зеленый борщ со щавелем, и сделал он это на пару со красным холодным борщом.
Давно его заправляли на квасе из свеклы, Евгений Клопотенко предлагает использовать хлебный квас и свекольный фреш.
Холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня
Перед подачей не забудьте добавить в тарелку по чайной ложке сладкой горчицы.
Холодный борщ
Холодный борщ / Фото: klopotenko.com
Ингредиенты:
- 2 больших свеклы (сырых);
- 2 свеклы (вареных или запеченных);
- 1 стакан хлебного кваса;
- 1 пучок щавеля;
- 2 картошки (вареных в мундире);
- 1 ст. л. сладкой горчицы (на порцию);
- 80 г мангольда (или микса салатов);
- соль и перец.
Как приготовить:
- Сырую свеклу (2 шт.) очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками. Выдавите сок с помощью соковыжималки.
- Соедините фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1:1. Добавьте немного соли по вкусу.
- Две запеченных или отваренных свеклы очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Две отваренных в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.
- Мангольд или другую зелень помойте и крупно порубите. Переложите зелень в миску к овощам.
- Хорошо помойте пучок щавеля и довольно крупно порубите листья, предварительно отрезав стебли. Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.
- В каждую тарелку выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы. Добавьте картошку, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного фреша и кваса.
Подробней об этом борще смотрите в видео.
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