Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Хрустящие чебуреки с картофелем – тесто замешивается на майонезе

Ирина Маслова
13 марта, 15:58
К картофелю нужно добавить обжаренный на растительном масле лук и мелко нарезанную зелень

Чебуреки бывают разными и даже неожиданными. Об одних таких, где вместо теста листья капусты, мы писали.

Тесто для этих чебуреков замешивается на газированной воде и майонезе.

Чебуреки с картофелем / Фото: depositphotos.com

Реклама

В картофельную начинку можно добавить немного тертого сыра или творога.

Рецепт канала Strana_Kulinarii.

Чебуреки с картошкой

Чебуреки с картофелем / Фото: Getty Images

Реклама

Ингредиенты:

  • 250 мл газированной воды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. майонеза с горкой;
  • 600 г муки.

Для начинки:

  • 600 г картофеля;
  • лук;
  • растительное масло;
  • зелень;
  • соль, перец.

Как чебуреки называют в Австрии и как их там готовят – узнаете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Воду соединить в солью и сахаром. Добавить растительное масло и вбить яйцо. Добавить яйцо и тщательно перемешать.
  2. Добавить муку и замесить тесто. Оставить в теплом месте.
  3. Для начинки лук обжарить и соединить с картофельным пюре и нарезанной зеленью. Довести до вкуса солью и перцем.
  4. Тесто разделить на части, сформировать чебуреки.
  5. Обжарить на разогретом масле на среднем огне.