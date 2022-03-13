Хрумкі чебуреки з картоплею – тісто замішується на майонезі

Чебуреки бувають різними та навіть несподіваними. Про одні такі, де замість тіста листя капусти, ми писали.

Тісто для цих чебуреків замішується на газованій воді та майонезі.

Чебуреки з картоплею / Фото: depositphotos.com

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У картопляну начинку можна додати трохи твердого сиру або кисломолочного сиру.

Рецепт каналу Strana_Кулінарії.

Чебуреки з картоплею

Чебуреки з картоплею / Фото: Getty Images

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Інгредієнти:

250 мл газованої води;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру;

3 ст. л. олії;

1 яйце;

3 ст. л. майонезу з гіркою;

600 г борошна.

Для начинки:

600 г картоплі;

цибуля;

олія;

зелень;

сіль, перець.

Як чебуреки називають в Австрії і як їх там готують – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати: