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Хрумкі чебуреки з картоплею – тісто замішується на майонезі

Ірина Маслова
13 березня, 15:58
До картоплі потрібно додати обсмажену на олії цибулю і дрібно нарізану зелень

Чебуреки бувають різними та навіть несподіваними. Про одні такі, де замість тіста листя капусти, ми писали.

Тісто для цих чебуреків замішується на газованій воді та майонезі.

Чебуреки з картоплею / Фото: depositphotos.com

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У картопляну начинку можна додати трохи твердого сиру або кисломолочного сиру.

Рецепт каналу Strana_Кулінарії.

Чебуреки з картоплею

Чебуреки з картоплею / Фото: Getty Images

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Інгредієнти:

  • 250 мл газованої води;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. олії;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. майонезу з гіркою;
  • 600 г борошна.

Для начинки:

  • 600 г картоплі;
  • цибуля;
  • олія;
  • зелень;
  • сіль, перець.

Як чебуреки називають в Австрії і як їх там готують – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Воду з'єднати в сіллю та цукром. Додати олію і вбити яйце. Додати яйце і ретельно перемішати.
  2. Додати борошно та замісити тісто. Залишити у теплому місці.
  3. Для начинки цибулю обсмажити і з'єднати з картопляним пюре та нарізаною зеленню. Довести до смаку сіллю та перцем.
  4. Тісто розділити на частини, сформувати чебуреки.
  5. Обсмажити на розігрітій олії на середньому вогні.