Хрустящие и сочные одновременно – как сделать картофельные завитушки

Картофель настолько универсален, что делать с ним можно что угодно. Например, приготовить его по-шведски. То есть хорошо вымыть, нарезать гармошкой и запечь.

На канале Qiong Cooking предлагают достаточно креативное решение. А именно – сделать картофельное пюре и с помощью кондитерского мешка сформировать завитушки.

Картофельные завитушки / Фото: Qiong Cooking

Реклама

Их толщина зависит от вашего вкуса. Чем тоньше они будут, тем больше будут хрустеть. И наоборот.

Картофельные завитушки

Ингредиенты:

400 г картофеля;

2 ст. л. тертого сыра;

4 ст. л. кукурузного крахмала;

10 ч. л. молока;

яйцо;

соль, перец.

Старинный рецепт картофельной бабки с грибами читайте здесь.

Реклама

Как приготовить:

Картофель начистить, нарезать кубиком и отварить в подсоленной воде. Слить воду. добавить сыр, яйцо, крахмал, специи и сделать пюре. Положить его в кондитерский мешок. Хорошо разогреть растительное масло, выдавить картофельное пюре в виде завитушек. Жарить до золотистого цвета. Выложить на салфетку.

Здесь смотрите, как легко сформировать картофельные завитушки на сковороде.