Хрумкі та соковиті водночас – як зробити картопляні крутеники

Картопля така універсальна, що робити з нею можна будь-що. Наприклад, приготувати її по-шведськи. Тобто добре вимити, нарізати гармошкою та запекти.
На каналі Qiong Cooking пропонують доволі креативне рішення. А саме – зробити картопляне пюре та за допомогою кондитерського мішка сформувати крутеники.
Картопляні завитки / Фото: Qiong Cooking
Їхня товщина залежить від вашого смаку. Чим тонші вони будуть, тим більше хрумтітимуть. І навпаки.
Картопляні крутеники
Інгредієнти:
- 400 г картоплі;
- 2 ст. л. тертого сиру;
- 4 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 10 ч. л. молока;
- яйце;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Картоплю начистити, нарізати кубиком і відварити у підсоленій воді.
- Злити воду, додати сир, яйце, крохмаль, спеції та зробити пюре. Покласти його в кондитерський мішок.
- Добре розігріти олію, видавити картопляне пюре у вигляді крутеників.
- Смажити до золотавого кольору. Викласти на серветку.
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