И завтрак, и перекус – как приготовить сосиски в тесте "Цветочки"

Слоеное тесто после духовки – уже хорошо, то есть, что его будет сопровождать – практически неважно.

Сосиски в тесте можно сделать максимально просто. А можно с очень симпатичным оформлением, как, например, "Кнопочки".

Сосиски в тесте на завтрак / Фото: Инстаграм

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Здесь сосиску нужно обмотать в тесто, сделать глубокие надрезы и скрепить по кругу – получаем форму цветка.

Перед выпеканием заготовки можно смазать желтком и украсить кунжутом. Проколите сосиски вилкой, чтобы они стали сочнее после.

Рецепт редакционный, а как формировать этот завтрак – увидите после шагов приготовления.

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Сосиски в тесте "Цветочек"

Сосиски в тесте "Цветочек" / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

слоеное тесто дрожжевое – 200 г;

сосиски – 6 шт.;

яйцо;

кунжут, сметана, кетчуп.

Как приготовить:

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Тесто разморозить, по желанию смазать йогуртом, сметаной или кетчупом. Выложить сосиски. Нарезать тесто и обмотать сосиски. Сделать глубокие поперечные надрезы и скрепить в виде цветка. Выложить на застеленный смазанный противень, запекать при 200 градусах 15 минут.

Как легко сформировать сосиски "Цветочек" смотрите в видео.

Если сосиски остались, то на ужин их тоже можно использовать, приготовив классические в дрожжевом тесте.