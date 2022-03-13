Ирландский содовый хлеб из четырех ингредиентов, яйца не нужны

Принято считать, что если в доме нет яиц, то домашнего хлеба не будет. Будет, еще как будет. Например, тосканский с травами, для него яйца не нужны.
Не понадобятся они и для традиционного ирландского содового. Это старинный рецепт домашнего хлеба и для него действительно нужны лишь мука, соль, сода и кефир.
Ирландский хлеб / Фото: letsdishrecipes.com
В оригинальном рецепте от Letsdishrecipes.com предлагают использовать пахту, ее можно заменить кефиром, йогуртом или добавить в стакан молока одну столовую ложку уксуса или лимонного сока.
Когда-то давно ирландские хозяйки делали крестообразный надрез на каждой буханке перед выпеканием. Они верили, что это убережет их семью и дом от бед и несчастий.
Ирландский хлеб
Ингредиенты:
- 4 стакана муки (может понадобиться больше);
- 1 1/2 ч. л. соды;
- 1 ч. л. соли;
- 350 мл кефира.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте растительным маслом и посыпьте форму мукой.
- Смешайте муку, соду и соль. Постепенно вмешайте кефир пока тесто не соберется в слегка липкий шар.
- Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность и аккуратно вымесите несколько раз. Сформируйте из теста шар, а затем выложить тесто в форму.
- Острым ножом сделайте крестообразный надрез. Накройте форму другой формой.
- Выпекайте 25-30 минут, затем снимите верхнюю форму и выпекайте без крышки еще около 10 минут.