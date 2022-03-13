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Ирландский содовый хлеб из четырех ингредиентов, яйца не нужны

Ирина Маслова
13 марта, 08:23
Он очень быстро замешивается, расстойка не нужна, выпекается не больше 25 минут

Принято считать, что если в доме нет яиц, то домашнего хлеба не будет. Будет, еще как будет. Например, тосканский с травами, для него яйца не нужны.

Не понадобятся они и для традиционного ирландского содового. Это старинный рецепт домашнего хлеба и для него действительно нужны лишь мука, соль, сода и кефир.

Ирландский хлеб / Фото: letsdishrecipes.com

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В оригинальном рецепте от Letsdishrecipes.com предлагают использовать пахту, ее можно заменить кефиром, йогуртом или добавить в стакан молока одну столовую ложку уксуса или лимонного сока.

Когда-то давно ирландские хозяйки делали крестообразный надрез на каждой буханке перед выпеканием. Они верили, что это убережет их семью и дом от бед и несчастий.

Ирландский хлеб

Ирландский хлеб / Фото: letsdishrecipes.com

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Ингредиенты:

  • 4 стакана муки (может понадобиться больше);
  • 1 1/2 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 350 мл кефира.

Простой рецепт итальянской фокаччи найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте растительным маслом и посыпьте форму мукой.
  2. Смешайте муку, соду и соль. Постепенно вмешайте кефир пока тесто не соберется в слегка липкий шар.
  3. Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность и аккуратно вымесите несколько раз. Сформируйте из теста шар, а затем выложить тесто в форму.
  4. Острым ножом сделайте крестообразный надрез. Накройте форму другой формой.
  5. Выпекайте 25-30 минут, затем снимите верхнюю форму и выпекайте без крышки еще около 10 минут.