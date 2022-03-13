Ірландський содовий хліб з чотирьох інгредієнтів, яйця не потрібні

Заведено вважати, що коли в оселі немає яєць, то домашнього хліба не варто очікувати. Варто ще б пак. Наприклад, тосканський з травами, для нього яйця не потрібні.
Не знадобляться вони і для традиційного ірландського содового. Це старовинний рецепт домашнього хліба і для нього справді потрібні борошно, сіль, сода та кефір.
Ірландський хліб / Фото: letsdishrecipes.com
В оригінальному рецепті від Letsdishrecipes.com пропонують використовувати пахту, її можна замінити кефіром, йогуртом або додати до склянки молока одну столову ложку оцту або лимонного соку.
Колись давно ірландські господині робили хрестоподібний надріз на кожному буханці перед випіканням. Вони вірили, що це вбереже їхню сім'ю та оселю від бід та нещасть.
Ірландський хліб
Інгредієнти:
- 4 склянки борошна (може знадобитися більше);
- 1 1/2 ч. л. соди;
- 1 ч. л. солі;
- 350 мл кефіру.
Простий рецепт італійської фокачі знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть олією і посипте круглу форму борошном.
- Змішайте борошно, соду та сіль. Поступово вмішайте кефр, доки тісто не збереться в липку кулю.
- Перекладіть тісто на посипану борошном поверхню і акуратно вимісіть кілька разів. Сформуйте з тіста кулю, а потім викладіть у форму.
- Гострим ножем зробіть хрестоподібний надріз. Накрийте форму іншою формою.
- Випікайте 25-30 хвилин, потім зніміть верхню форму і випікайте без кришки ще близько 10 хвилин.