Ирландский яблочный пирог – рецепт красивой ароматной выпечки

Это когда присутствует большая любовь к выпечке с большим количеством фруктов. Таковыми являются яблочные фриттеры, такой и этот ирландский пирог.

Он неоднослойный. Сначала – тесто, потом – нарезанные кубиком яблоки, сверху – хрустящий штрейзель из сливочного масла и овсяных хлопьев.

Ирландский яблочный пирог / Фото: www.mashed.com

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Рецепт сайта Мashed.com.

Ирландский яблочный пирог

Ингредиенты:

150 г сахара;

12 ст. л. сливочного масла, комнатной температуры;

ванильный сахар;

2 больших яйца;

2 ст. муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. корицы;

50 мл молока

4 средних яблока, нарезанных кубиками;

2 ст. л. овсяных хлопьев.

С яблоками можно сделать кекс, тесто для него замешивается на овсянке.

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Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов, смазать форму для выпечки. В большой миске смешайте 8 столовых ложек сливочного масла и ½ стакана сахара до легкой и воздушной массы. Добавьте ванильный сахар и яйца, хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте 1 ½ стакана муки, разрыхлитель, ¼ чайной ложки соли и корицу. Добавьте сухие ингредиенты к влажным, затем добавьте молоко и перемешайте до образования липкой массы. Выложить нарезанные кубиками яблоки. Выложите тесто в форму для выпечки. Соединить ¼ стакана сахара, 4 столовые ложки масла, ½ стакана муки, ¼ чайной ложки соли и овсяные хлопья до образования крупной крошки. Выложите начинку на тесто ровным слоем. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут до сухой зубочистки.

Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этого пирога.