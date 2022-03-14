Ирландский яблочный пирог – рецепт красивой ароматной выпечки

Это когда присутствует большая любовь к выпечке с большим количеством фруктов. Таковыми являются яблочные фриттеры, такой и этот ирландский пирог.
Он неоднослойный. Сначала – тесто, потом – нарезанные кубиком яблоки, сверху – хрустящий штрейзель из сливочного масла и овсяных хлопьев.
Ирландский яблочный пирог / Фото: www.mashed.com
Рецепт сайта Мashed.com.
Ирландский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 150 г сахара;
- 12 ст. л. сливочного масла, комнатной температуры;
- ванильный сахар;
- 2 больших яйца;
- 2 ст. муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. корицы;
- 50 мл молока
- 4 средних яблока, нарезанных кубиками;
- 2 ст. л. овсяных хлопьев.
С яблоками можно сделать кекс, тесто для него замешивается на овсянке.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, смазать форму для выпечки.
- В большой миске смешайте 8 столовых ложек сливочного масла и ½ стакана сахара до легкой и воздушной массы.
- Добавьте ванильный сахар и яйца, хорошо перемешайте.
- В отдельной миске смешайте 1 ½ стакана муки, разрыхлитель, ¼ чайной ложки соли и корицу.
- Добавьте сухие ингредиенты к влажным, затем добавьте молоко и перемешайте до образования липкой массы. Выложить нарезанные кубиками яблоки. Выложите тесто в форму для выпечки.
- Соединить ¼ стакана сахара, 4 столовые ложки масла, ½ стакана муки, ¼ чайной ложки соли и овсяные хлопья до образования крупной крошки. Выложите начинку на тесто ровным слоем.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут до сухой зубочистки.
Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этого пирога.