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Ірландський яблучний пиріг – рецепт красивої духмяної випічки

Ірина Маслова
14 березня, 08:19
Пиріг багатошаровий, його прикрашає штрейзель, на основі вівсяних пластівців

Це коли є велика любов до випічки з великою кількістю фруктів. Такими є яблучні фритери, такий і цей ірландський пиріг.

Він неодношаровий. Спочатку – тісто, потім – нарізані кубиком яблука, зверху – хрумкий штрейзель з вершкового масла та вівсяних пластівців.

Ірландський яблучний пиріг / Фото: www.mashed.com

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Рецепт сайту Мashed.com.

Ірландський яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 150 г цукру;
  • 12 ст. л. вершкового масла, кімнатної температури;
  • ванільний цукор;
  • 2 великі яйця;
  • 2 ск. борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 50 мл молока
  • 4 середні яблука, нарізані кубиками;
  • 2 ст. л. вівсяних пластівців.

З яблуками можна зробити кекс, тісто для нього замішується на вівсянці.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, змастити форму для випічки.
  2. У великій мисці змішайте 8 столових ложок вершкового масла та ½ склянки цукру до легкої та повітряної маси.
  3. Додайте ванільний цукор та яйця, добре перемішайте.
  4. В окремій мисці змішайте 1 ½ склянки борошна, розпушувач, ¼ чайної ложки солі та корицю.
  5. Додайте|добавляйте| сухі інгредієнти до вологих, потім додайте|добавляйте| молоко і перемішайте до утворення липкої маси. Викласти нарізані кубиками яблука. Викладіть тісто у форму для випікання.
  6. З'єднати ¼ склянки цукру, 4 столові ложки олії, ½ склянки борошна, ¼ чайної ложки солі та вівсяні пластівці до утворення великої крихти. Викладіть начинку на тісто рівним шаром.
  7. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 55-60 хвилин до сухої зубочистки.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цього пирога.