Ірландський яблучний пиріг – рецепт красивої духмяної випічки

Це коли є велика любов до випічки з великою кількістю фруктів. Такими є яблучні фритери, такий і цей ірландський пиріг.

Він неодношаровий. Спочатку – тісто, потім – нарізані кубиком яблука, зверху – хрумкий штрейзель з вершкового масла та вівсяних пластівців.

Ірландський яблучний пиріг / Фото: www.mashed.com

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Рецепт сайту Мashed.com.

Ірландський яблучний пиріг

Інгредієнти:

150 г цукру;

12 ст. л. вершкового масла, кімнатної температури;

ванільний цукор;

2 великі яйця;

2 ск. борошна;

2 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. солі;

1 ч. л. кориці;

50 мл молока

4 середні яблука, нарізані кубиками;

2 ст. л. вівсяних пластівців.

З яблуками можна зробити кекс, тісто для нього замішується на вівсянці.

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Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів, змастити форму для випічки. У великій мисці змішайте 8 столових ложок вершкового масла та ½ склянки цукру до легкої та повітряної маси. Додайте ванільний цукор та яйця, добре перемішайте. В окремій мисці змішайте 1 ½ склянки борошна, розпушувач, ¼ чайної ложки солі та корицю. Додайте|добавляйте| сухі інгредієнти до вологих, потім додайте|добавляйте| молоко і перемішайте до утворення липкої маси. Викласти нарізані кубиками яблука. Викладіть тісто у форму для випікання. З'єднати ¼ склянки цукру, 4 столові ложки олії, ½ склянки борошна, ¼ чайної ложки солі та вівсяні пластівці до утворення великої крихти. Викладіть начинку на тісто рівним шаром. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 55-60 хвилин до сухої зубочистки.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цього пирога.