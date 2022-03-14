Ірландський яблучний пиріг – рецепт красивої духмяної випічки

Це коли є велика любов до випічки з великою кількістю фруктів. Такими є яблучні фритери, такий і цей ірландський пиріг.
Він неодношаровий. Спочатку – тісто, потім – нарізані кубиком яблука, зверху – хрумкий штрейзель з вершкового масла та вівсяних пластівців.
Ірландський яблучний пиріг / Фото: www.mashed.com
Рецепт сайту Мashed.com.
Ірландський яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 150 г цукру;
- 12 ст. л. вершкового масла, кімнатної температури;
- ванільний цукор;
- 2 великі яйця;
- 2 ск. борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1 ч. л. кориці;
- 50 мл молока
- 4 середні яблука, нарізані кубиками;
- 2 ст. л. вівсяних пластівців.
З яблуками можна зробити кекс, тісто для нього замішується на вівсянці.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів, змастити форму для випічки.
- У великій мисці змішайте 8 столових ложок вершкового масла та ½ склянки цукру до легкої та повітряної маси.
- Додайте ванільний цукор та яйця, добре перемішайте.
- В окремій мисці змішайте 1 ½ склянки борошна, розпушувач, ¼ чайної ложки солі та корицю.
- Додайте|добавляйте| сухі інгредієнти до вологих, потім додайте|добавляйте| молоко і перемішайте до утворення липкої маси. Викласти нарізані кубиками яблука. Викладіть тісто у форму для випікання.
- З'єднати ¼ склянки цукру, 4 столові ложки олії, ½ склянки борошна, ¼ чайної ложки солі та вівсяні пластівці до утворення великої крихти. Викладіть начинку на тісто рівним шаром.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці 55-60 хвилин до сухої зубочистки.
Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цього пирога.