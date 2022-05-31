Испанские "разбитые яйца" – после такого завтрака все будут сытыми надолго

По принципу приготовления яиц этот завтрак перекликается с турецким омлетом менемен. Яйца тоже должны слегка схватиться, причем желток остается жидким.

"Разбитые яйца" похожи на еще одно утреннее, но уже испанское блюдо – тортилью де пататас. Для него понадобится картошка.

Испанские "разбитые яйца" на завтрак

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На сайте cooking.nytimes.com предлагают взять молодой или старый картофель. Встречаются рецепты с хамоном, его можно заменить вяленой колбасой или любой ветчиной.

Испанские "разбитые яйца"

Испанские "разбитые яйца" / Фото: cooking.nytimes.com

Ингредиенты:

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50 г оливкового масла;

2 ч. л. копченой паприки;

хлопья красного перца, соль, перец;

молодой или старый картофель;

1 средний лук, мелко нарезанный;

4 зубчики чеснока, мелко нарезанные;

4 яйца.

Как приготовить:

Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья красного перца, соль, перец и стакан воды. Положите картофель в большую сковороду и залейте смесью оливкового масла. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на сильном огне, пока картофель не станет мягким, от 6 до 9 минут. Если картофель слипается или становится сухим, добавьте еще оливкового масла. Выложите картофель ровным слоем срезом вниз, затем добавьте лук и чеснок. Накройте крышкой и готовьте от 4 до 6 минут. Сделайте в картофеле 4 углубления и разбейте по яйцу. Приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не схватятся, от 4 до 6 минут. Для подачи аккуратно разбейте желтки ложкой, украсьте зеленью.

И еще один испанский рецепт – курицы чилиндрон с болгарским перцем – читайте здесь.