Испанские "разбитые яйца" – после такого завтрака все будут сытыми надолго

По принципу приготовления яиц этот завтрак перекликается с турецким омлетом менемен. Яйца тоже должны слегка схватиться, причем желток остается жидким.
"Разбитые яйца" похожи на еще одно утреннее, но уже испанское блюдо – тортилью де пататас. Для него понадобится картошка.
Испанские "разбитые яйца" на завтрак
На сайте cooking.nytimes.com предлагают взять молодой или старый картофель. Встречаются рецепты с хамоном, его можно заменить вяленой колбасой или любой ветчиной.
Испанские "разбитые яйца"
Испанские "разбитые яйца" / Фото: cooking.nytimes.com
Ингредиенты:
- 50 г оливкового масла;
- 2 ч. л. копченой паприки;
- хлопья красного перца, соль, перец;
- молодой или старый картофель;
- 1 средний лук, мелко нарезанный;
- 4 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
- 4 яйца.
Как приготовить:
- Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья красного перца, соль, перец и стакан воды. Положите картофель в большую сковороду и залейте смесью оливкового масла.
- Доведите до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на сильном огне, пока картофель не станет мягким, от 6 до 9 минут. Если картофель слипается или становится сухим, добавьте еще оливкового масла.
- Выложите картофель ровным слоем срезом вниз, затем добавьте лук и чеснок. Накройте крышкой и готовьте от 4 до 6 минут.
- Сделайте в картофеле 4 углубления и разбейте по яйцу. Приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не схватятся, от 4 до 6 минут.
- Для подачи аккуратно разбейте желтки ложкой, украсьте зеленью.
И еще один испанский рецепт – курицы чилиндрон с болгарским перцем – читайте здесь.