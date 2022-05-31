Іспанські "розбиті яйця" – після такого сніданку всі будуть ситі надовго

За принципом приготування яєць цей сніданок перегукується з турецьким омлетом менемен. Яйця теж мають трохи схопитися, причому жовток залишається рідким.

"Розбиті яйця" схожі на ще одну ранкову, але вже іспанську страву – тортилью де пататас. Для неї також знадобиться картопля.

Іспанські "розбиті яйця" на сніданок

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На сайті cooking.nytimes.com пропонують взяти молоду або стару картоплю. Трапляються рецепти з хамоном, його можна замінити в'яленою ковбасою або будь-якою шинкою.

Іспанські "розбиті яйця"

Іспанські "розбиті яйця"

Інгредієнти:

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50 г оливкової олії;

2 ч. л. копченої паприки;

пластівці червоного перцю, сіль, перець;

молода або стара картопля;

1 середня цибуля, дрібно нарізана;

4 зубчики часнику, дрібно нарізані;

4 яйця.

Як приготувати:

Змішайте оливкову олію, паприку, пластівці червоного перцю, сіль, перець та склянку води. Покладіть картоплю у велику сковороду і залийте сумішшю оливкової олії. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і готуйте на сильному вогні, доки картопля не стане м'якою, від 6 до 9 хвилин. Якщо картопля злипається або стає сухою, додайте ще оливкової олії. Викладіть картоплю рівним шаром зрізом униз, потім додайте цибулю і часник. Накрийте кришкою та готуйте від 4 до 6 хвилин. Зробіть у картоплі 4 поглиблення та розбийте по яйцю. Приправте сіллю та перцем. Накрийте кришкою і готуйте, доки білки не схопляться, від 4 до 6 хвилин. Для подачі акуратно розбийте жовтки ложкою, прикрасьте зеленню.

І ще один іспанський рецепт – курки чиліндрон з болгарським перцем – читайте тут.