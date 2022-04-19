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Турецький омлет менемен – простий рецепт для яєчно-овочевого початку дня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 квітня, 07:02
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Потрібні болгарський перець, бажано зелений, помідори та цибуля. Подається менемен з підсмаженим хлібом, айраном, кефіром або натуральним йогуртом
Яєчня менемен
Яєчня менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

Бувають омлети з м'ясними продуктами, як данський, його готують з беконом, а бувають овочевими, як головна яєчня Туреччини – менемен.

Кажуть, що цей рецепт до міста Менемен привезли кіпріоти. І тому можна пояснити велику кількість овочів – помідорів та болгарського перцю – у страві.

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Тут пропорції такі: один помідор та перець на два яйця. Самі яйця можна просто вбити в сковороду, а можна трохи збити зі спеціями.

Традиційно менемен з'їдається за допомогою трохи підсмаженого хліба замість виделки. Подавайте разом з айраном або натуральним йогуртом зі свіжою зеленню.

Рецепт із сайту Foodies.academy.

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Турецький менемен

Турецька яєчня менемен
Турецька яєчня менемен / Фото: Depositphotos

Складові:

  • помідор, болгарський перець – по 2 шт.;
  • цибуля дрібно нарізана – 1 шт.;
  • олія оливкова – 2 ст. л.;
  • яйця – 5-6 шт.;
  • орегано, пластівці перцю чилі – за смаком;
  • сіль, перець, паприка – за смаком;
  • кумін – 1/2 ч. л.;
  • петрушка, натуральний йогурт для подачі – до смаку.

Спробуйте на сніданок фритату, вона теж готується з болгарським перцем.

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Як приготувати менемен:

  1. Розігріти олію у сковороді на середньому вогні. Додати цибулю та перець і обсмажити 5 хвилин, періодично помішуючи.
  2. Додати нарізані кубиками по 1 см помідори, перемішати, додати спеції та накрити кришкою. Тушкувати 5 хвилин на середньому вогні.
  3. Розбити яйця поверх томатної суміші. Дайте яйцям готуватись близько 1 хвилини. Потім за допомогою ложки розбийте жовтки та вмішайте яйця в томатну суміш. Продовжувати готувати, доки яйця не схопляться.
  4. Посипати подрібненою петрушкою.

Тут дивіться, як готують менемен у Туреччині.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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