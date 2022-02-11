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Сирно-яєчний сніданок – рецепт пишної фритати з болгарським перцем

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 06:55
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Відмінна риса цього класичного італійського сніданку – присутність відвареної картоплі. Далі – справа фантазії. З цієї кількості інгредієнтів ви отримаєте сніданок на всю сім'ю
Фритата зі сніданком
Фритата зі сніданком / Фото: Depositphotos

Поки сучасні варіяції яєчні продовжують підкорювати мільйони за допомогою TikTok, класика гордо тримається окремо.

Бо знає, що до неї повертатимуться знову і знову. Фритата – це класичний італійський сніданок з яєць. Обов'язкова умова – наявність відвареної картоплі.

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У цій яєчні присутній твердий сир та рикота, її можна замінити іншим м'яким сиром.

Болгарський перець прикрашає страву, максимально видовищно це зробить овоч червоного кольору.

Рецепт зі сторінки фудблогерки nastya_ohhotnikova.

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Фритата з сиром і болгарським перцем

Фритата з сиром і болгарським перцем
Фритата з сиром і болгарським перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/

Інгредієнти:

  • 1-2 відварені картоплі;
  • 1 невелика цибулина;
  • пачка рикоти;
  • 70 г твердого сиру;
  • 1 солодкий перець;
  • петрушка або будь-яка інша зелень;
  • 6-8 яєць.

З яєць можна приготувати дуже ситну запіканку. До цього рецепта потрібно додати сосиски.

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Як приготувати:

  1. Відварену картоплю і цибулю нарізати скибочками. Злегка обсмажити на олії або вершковому маслі.
  2. Твердий сир натерти. Солодкий перець нарізати смужками.
  3. Яйця збити із сіллю та перцем, додати 60 г тертого сиру та нарізану зелень.
  4. На дно форми для запікання викласти картоплю з цибулею. Зверху залити яєчною сумішшю.
  5. За допомогою ложки викласти рикоту або вершковий сир. Зверху – перець і трохи твердого сиру.
  6. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до готовності.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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