Сырно-яичный завтрак – рецепт пышной фриттаты с болгарским перцем

Отличительная черта этого классического итальянского завтрака – присутствие отварного картофеля. Дальше – дело фантазии. Из этого количества ингредиентов вы получите завтрак на всю семью

Фриттата на завтрак / Фото: Depositphotos

Пока современные вариации яичницы продолжают покорять миллионы с помощью TiKToK, классика всегда стоит особняком.

Потому что знает, что к ней будут возвращаться снова и снова. Фриттата – это классический итальянский завтрак из яиц. Обязательное условие – наличие отварного картофеля.

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В этой яичнице присутствует твердый сыр и рикотта, ее можно заменить творогом или другим мягким сыром.

Болгарский перец украшает блюдо, максимально зрелищно это сделает овощ красного цвета.

Рецепт со страницы фудблогера nastya_ohhotnikova.

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Фриттата с сыром и болгарским перцем

Фритатта с сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/

Ингредиенты:

1-2 отварных картофеля;

1 небольшая луковица;

пачка рикотты;

70 г твердого сыра;

1 сладкий перец;

петрушка или любая другая зелень;

6-8 яиц.

Из яиц можно приготовить очень сытную запеканку. К этому рецепту нужно добавить сосиски.

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Как приготовить: