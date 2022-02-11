Сырно-яичный завтрак – рецепт пышной фриттаты с болгарским перцем

Пока современные вариации яичницы продолжают покорять миллионы с помощью TiKToK, классика всегда стоит особняком.
Потому что знает, что к ней будут возвращаться снова и снова. Фриттата – это классический итальянский завтрак из яиц. Обязательное условие – наличие отварного картофеля.
В этой яичнице присутствует твердый сыр и рикотта, ее можно заменить творогом или другим мягким сыром.
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Рецепт со страницы фудблогера nastya_ohhotnikova.
Фриттата с сыром и болгарским перцем
Ингредиенты:
- 1-2 отварных картофеля;
- 1 небольшая луковица;
- пачка рикотты;
- 70 г твердого сыра;
- 1 сладкий перец;
- петрушка или любая другая зелень;
- 6-8 яиц.
Из яиц можно приготовить очень сытную запеканку. К этому рецепту нужно добавить сосиски.
Как приготовить:
- Отварной картофель и лук нарезать ломтиками. Слегка обжарить на растительном или сливочном масле.
- Твердый сыр натереть. Сладкий перец нарезать полосками.
- Яйца взбить с солью и перцем, добавить 60 г тертого сыра и нарезанную зелень.
- На дно формы для запекания выложить картофель с луком. Сверху залить яичной смесью.
- С помощью ложки выложить рикотту или сливочный сыр. Сверху – перец и немного твердого сыра.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут или до готовности.