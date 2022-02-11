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Сырно-яичный завтрак – рецепт пышной фриттаты с болгарским перцем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 февраля, 06:55
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Отличительная черта этого классического итальянского завтрака – присутствие отварного картофеля. Дальше – дело фантазии. Из этого количества ингредиентов вы получите завтрак на всю семью
Фриттата на завтрак
Фриттата на завтрак / Фото: Depositphotos

Пока современные вариации яичницы продолжают покорять миллионы с помощью TiKToK, классика всегда стоит особняком.

Потому что знает, что к ней будут возвращаться снова и снова. Фриттата – это классический итальянский завтрак из яиц. Обязательное условие – наличие отварного картофеля.

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В этой яичнице присутствует твердый сыр и рикотта, ее можно заменить творогом или другим мягким сыром.

Болгарский перец украшает блюдо, максимально зрелищно это сделает овощ красного цвета.

Рецепт со страницы фудблогера nastya_ohhotnikova.

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Фриттата с сыром и болгарским перцем

Фритатта с сыром и болгарским перцем
Фритатта с сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/

Ингредиенты:

  • 1-2 отварных картофеля;
  • 1 небольшая луковица;
  • пачка рикотты;
  • 70 г твердого сыра;
  • 1 сладкий перец;
  • петрушка или любая другая зелень;
  • 6-8 яиц.

Из яиц можно приготовить очень сытную запеканку. К этому рецепту нужно добавить сосиски.

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Как приготовить:

  1. Отварной картофель и лук нарезать ломтиками. Слегка обжарить на растительном или сливочном масле.
  2. Твердый сыр натереть. Сладкий перец нарезать полосками.
  3. Яйца взбить с солью и перцем, добавить 60 г тертого сыра и нарезанную зелень.
  4. На дно формы для запекания выложить картофель с луком. Сверху залить яичной смесью.
  5. С помощью ложки выложить рикотту или сливочный сыр. Сверху – перец и немного твердого сыра.
  6. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут или до готовности.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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