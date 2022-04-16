Изысканное, но простое в приготовлении куриное франчезе – рецепт быстрого обеда

Как выясняется, эксперименты с куриным филе, которое готовится в компании с лимоном или его соком, очень частые. Куриная пиката, к слову, тоже должна быть с цитрусовым ароматом.
Франчезе появилось в США, точнее, в одном из ресторанов Нью-Йорка с легкой руки повара-иммигранта из Италии. Случилось это в 1970-ые года.
Курица по-французски / Фото: www.jocooks.com
Сначала курица обжаривается в кукурузном крахмале и кляре, затем ее нужно сложить под фольгу перед подачей.
В той же сковороде готовится соус на основе куриного бульона, сока лимона и сухого белого вина.
Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.
Куриное франчезе
Куриное франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com
Ингредиенты:
- 4 филе;
- 2 ст. л. молока;
- 2 яйца;
- 250 мл куриного бульона;
- 120 мл белого сухого вина;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- каперсы – по вкусу;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. сока лимона;
- кукурузный крахмал, соль, перец, зелень.
Здесь читайте рецепт бюджетного ужина. Нужны куриные голени, лук и немного лимона.
Как приготовить:
- Филе помыть, каждое разрезать на две части.
- В одну миску насыпать крахмал, в другой взбить яйца с молоком, в третьей смешать бульон, вино, щепотку соли и 1 ч. л. крахмала.
- Обвалять курицу в крахмале, потом в кляре. Обжарить на сливочном масле с обеих сторон до золотистости. Переложить мясо на тарелку и накрыть фольгой.
- В сковороду, где жарилось мясо, добавить чеснок и промытые каперсы, обжарить 30 секунд.
- Влить бульон и выпарить вдвое, помешивая. Снять с огня.
- Добавить сок лимона и 2 ст. л. сливочного масла, перемешать. Полить курицу соусом.