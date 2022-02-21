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Куриная пиката в шелковистом соусе – рецепт красивого ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 февраля, 17:50
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Соус готовится с добавлением куриного бульона, нескольких долек лимона, сливочного масла и каперсов
Куриная пиката
Куриная пиката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen

Куриное филе можно или запечь со слоистой начинкой, или обжарить на сковороде, подавая ее со сливочным соусом. Соус необычный – в нем есть немного лимона и каперсов.

Именно так можно поужинать итальянско-американским блюдом, которое называется пиката.

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На сайте The New York Times рекомендуют подавать ее с пастой или рисом.

Куриная пиката

Куриная пиката
Куриная пиката / Фото: cooking.nytimes.com

Ингредиенты:

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  • 4 куриные грудки;
  • мука;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 лук-шалот, очищенный и нарезанный вдоль;
  • 1 лимон;
  • 150 мл куриного бульона;
  • 4 ст. л. каперсов;
  • соль, перец;
  • свежая петрушка для украшения.

Здесь найдете рецепт роскошного ужина по минимальной цене. Для него нужны куриные окорочка.

Как приготовить:

  1. Курицу нарежьте вдоль. Приправьте с двух сторон солью и перцем. Обваляйте в муке и стряхните излишки.
  2. В большой сковороде нагрейте 3 столовые ложки сливочного и оливкового масла на среднем огне, пока масло не растает. Обжарьте курицу частями до готовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Положите на тарелку.
  3. В эту же сковороду добавьте лук-шалот и ломтики лимона и обжаривайте, периодически помешивая, 2-3 минуты. Добавьте бульон и готовьте, пока он не уварится наполовину, около 3 минут.
  4. Уменьшите огонь до минимума, затем добавьте 3 столовые ложки сливочного масла, каперсы и лимонный сок по вкусу. Добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Подавайте курицу, полив соусом. Украсьте петрушкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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