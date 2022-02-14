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Простой и вкусный рецепт куриной грудки – весь секрет в слоистой начинке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 февраля, 18:46
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А начинка эта состоит из помидоров, сливочного масла, моцареллы, можно любой другой сыр, и зеленого лука. Перед запеканием на филе нужно сделать несколько надрезов
Куриное филе на ужин
Куриное филе на ужин / Фото: Essen Rezepte

К куриному филе мы будем возвращаться каждый раз, когда нужен вкусный, но простой ужин. Если пока не пробовали приготовить курицу чипотле, как это делают мексиканцы, обязательно сделайте это.

Этот рецепт не требует маринования – филе нарезается, вмещает в себя начинку из помидоров и сыра и запекается в течение 30 минут.

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Рецепт нашли на канале Essen Rezepte, ниже ингредиентов и этапов приготовления смотрите видео процесса.

Куриная грудка с помидором и сыром

Ингредиенты:

  • 3 куриные грудки;
  • 170 г моцареллы;
  • 2 помидора;
  • зеленый лук;
  • 50 г сливочного масла;
  • паприка, соль, перец – по вкусу.

И еще один рецепт с куриным филе, которое готовится с кускусом, найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Куриное филе помыть, разрезать вдоль не до конца. Приправить солью, перцем и паприкой.
  2. Нарезать сливочное масло и выложить по два кусочка на одну сторону каждого филе.
  3. Помидор нарезать кружочками. Выложить сверху масла. Затем нарезать сыр и выложить по несколько ломтиков на помидоры.
  4. Мелко нарезать лук и разложить по филе. Стороной без начинки накрыть ее сверху. На каждом филе сделать надрезы.
  5. Выложить на смазанный маслом противень, добавить соль и перец.
  6. Запекать 30 минут при 200 градусах.

Здесь смотрите, как приготовить это куриное филе поэтапно.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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