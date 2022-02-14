Простий і смачний рецепт курячої грудки – весь секрет у шаруватій начинці

До курячого філе ми повертатимемося щоразу, коли потрібна смачна, але проста вечеря. Якщо поки не готували курку чипотле, як це роблять мексиканці, обов'язково зробіть це.
Цей рецепт не вимагає маринування - філе нарізається, вміщує начинку з помідорів і сиру й запікається впродовж 30 хвилин.
Рецепт знайшли на каналі Essen Rezepte, нижче інгредієнтів та етапів приготування дивіться відео процесу.
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Куряча грудка з помідором та сиром
Інгредієнти:
- 3 курячі грудки;
- 170 г моцарели;
- 2 помідори;
- зелена цибуля;
- 50 г вершкового масла;
- паприка, сіль, перець – за смаком.
І ще один рецепт з курячим філе, яке готується з кускусом, знайдете тут.
Як приготувати:
- Куряче філе помити, розрізати не до кінця. Приправити сіллю, перцем та паприкою.
- Нарізати вершкове масло і викласти по два шматочки на один бік кожного філе.
- Помідор нарізати кружальцями. Викласти зверху масла. Потім нарізати сир і викласти кілька скибочок на помідори.
- Дрібно нарізати цибулю та розкласти по філе. Боком без начинки накрити її зверху. На кожному філе зробити надрізи.
- Викласти на змащене маслом деко, додати сіль і перець.
- Запікати 30 хвилин за 200 градусів.
Тут дивіться, як приготувати це куряче філе поетапно.