Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Простий і смачний рецепт курячої грудки – весь секрет у шаруватій начинці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 18:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
А начинка ця складається з помідорів, вершкового масла, моцарели, можна будь-який інший сир, та зеленої цибулі. Перед запіканням на філе потрібно зробити кілька надрізів
Куряче філе на вечерю
Куряче філе на вечерю / Фото: Essen Rezepte

До курячого філе ми повертатимемося щоразу, коли потрібна смачна, але проста вечеря. Якщо поки не готували курку чипотле, як це роблять мексиканці, обов'язково зробіть це.

Цей рецепт не вимагає маринування - філе нарізається, вміщує начинку з помідорів і сиру й запікається впродовж 30 хвилин.

Реклама

Рецепт знайшли на каналі Essen Rezepte, нижче інгредієнтів та етапів приготування дивіться відео процесу.

Куряча грудка з помідором та сиром

Інгредієнти:

  • 3 курячі грудки;
  • 170 г моцарели;
  • 2 помідори;
  • зелена цибуля;
  • 50 г вершкового масла;
  • паприка, сіль, перець – за смаком.

І ще один рецепт з курячим філе, яке готується з кускусом, знайдете тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Куряче філе помити, розрізати не до кінця. Приправити сіллю, перцем та паприкою.
  2. Нарізати вершкове масло і викласти по два шматочки на один бік кожного філе.
  3. Помідор нарізати кружальцями. Викласти зверху масла. Потім нарізати сир і викласти кілька скибочок на помідори.
  4. Дрібно нарізати цибулю та розкласти по філе. Боком без начинки накрити її зверху. На кожному філе зробити надрізи.
  5. Викласти на змащене маслом деко, додати сіль і перець.
  6. Запікати 30 хвилин за 200 градусів.

Тут дивіться, як приготувати це куряче філе поетапно.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти