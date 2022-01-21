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Смачна вечеря за 25 хвилин – потрібні філе, кускус, половина лимона та зелень (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 січня, 18:44
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Ще в рецепті є консервований нут і курага. Ці інгредієнти можна брати за смаком. Вечеря з легким східним акцентом, серед спецій є трохи меленої кориці
Кускус з куркою - рецепт вечері за 25 хвилин
Кускус з куркою - рецепт вечері за 25 хвилин / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Це коли хочеться чогось нового, а макарони та всілякі запіканки з рисом трохи набридли.

Зручність кускусу в тому, що його не потрібно варити, він розпариться, коли потрапить до курки.

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Залишається лише накрити кришкою та почекати п'ять хвилин. Перед подачею вечерю потрібно полити лимонним соком і подавати із зеленню.

Кускус з куркою

Кускус з куркою
Кускус з куркою / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Інгредієнти:

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  • кускус – 170 г;
  • куряче філе – 600 г;
  • морква – 200 г;
  • цибуля – 150 г;
  • нут консервований – 350 г;
  • курага – 100 г
  • цедра та сік половини лимона;
  • кінза, зелень;
  • кмин, кориця мелена, перець, сіль;
  • вода – 500 мл.

Якщо готуєтеся до романтичної вечері, спробуйте запечений у тісті камамбер з грушею та ягодами.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати, обсмажити на олії 3-4 хвилини. Перекласти на тарілку.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву – кільцями і обсмажити в цій же сковороді 5-6 хвилин. Потім додати всі спеції і курагу.
  3. Натерти цедру половини лимона, додати нут і курку. Залити гарячою водою, поперчити, посолити та довести до кипіння.
  4. Всипати кускус, перемішати. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити на 5 хвилин.
  5. Перед подачею полити соком лимона та прикрасити зеленню.

Докладний процес приготування цієї вечері можна переглянути у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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