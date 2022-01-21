Смачна вечеря за 25 хвилин – потрібні філе, кускус, половина лимона та зелень (відео)

Це коли хочеться чогось нового, а макарони та всілякі запіканки з рисом трохи набридли.
Зручність кускусу в тому, що його не потрібно варити, він розпариться, коли потрапить до курки.
Залишається лише накрити кришкою та почекати п'ять хвилин. Перед подачею вечерю потрібно полити лимонним соком і подавати із зеленню.
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Кускус з куркою
Інгредієнти:
- кускус – 170 г;
- куряче філе – 600 г;
- морква – 200 г;
- цибуля – 150 г;
- нут консервований – 350 г;
- курага – 100 г
- цедра та сік половини лимона;
- кінза, зелень;
- кмин, кориця мелена, перець, сіль;
- вода – 500 мл.
Якщо готуєтеся до романтичної вечері, спробуйте запечений у тісті камамбер з грушею та ягодами.
Як приготувати:
- Філе нарізати, обсмажити на олії 3-4 хвилини. Перекласти на тарілку.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву – кільцями і обсмажити в цій же сковороді 5-6 хвилин. Потім додати всі спеції і курагу.
- Натерти цедру половини лимона, додати нут і курку. Залити гарячою водою, поперчити, посолити та довести до кипіння.
- Всипати кускус, перемішати. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити на 5 хвилин.
- Перед подачею полити соком лимона та прикрасити зеленню.
Докладний процес приготування цієї вечері можна переглянути у відео.