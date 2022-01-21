Смачна вечеря за 25 хвилин – потрібні філе, кускус, половина лимона та зелень (відео)

Ще в рецепті є консервований нут і курага. Ці інгредієнти можна брати за смаком. Вечеря з легким східним акцентом, серед спецій є трохи меленої кориці

Кускус з куркою - рецепт вечері за 25 хвилин / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Це коли хочеться чогось нового, а макарони та всілякі запіканки з рисом трохи набридли.

Зручність кускусу в тому, що його не потрібно варити, він розпариться, коли потрапить до курки.

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Залишається лише накрити кришкою та почекати п'ять хвилин. Перед подачею вечерю потрібно полити лимонним соком і подавати із зеленню.

Кускус з куркою

Кускус з куркою / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Інгредієнти:

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кускус – 170 г;

куряче філе – 600 г;

морква – 200 г;

цибуля – 150 г;

нут консервований – 350 г;

курага – 100 г

цедра та сік половини лимона;

кінза, зелень;

кмин, кориця мелена, перець, сіль;

вода – 500 мл.

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Як приготувати:

Філе нарізати, обсмажити на олії 3-4 хвилини. Перекласти на тарілку. Цибулю нарізати дрібно, моркву – кільцями і обсмажити в цій же сковороді 5-6 хвилин. Потім додати всі спеції і курагу. Натерти цедру половини лимона, додати нут і курку. Залити гарячою водою, поперчити, посолити та довести до кипіння. Всипати кускус, перемішати. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити на 5 хвилин. Перед подачею полити соком лимона та прикрасити зеленню.

Докладний процес приготування цієї вечері можна переглянути у відео.