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Вкусный ужин за 25 минут – нужны филе, кускус, половина лимона и зелень (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 января, 18:44
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Еще в рецепте есть консервированный нут и курага. Эти ингредиенты можно брать по вкусу. Ужин с легким восточным акцентом, среди специй есть немного молотой корицы
Кускус с курицей - рецепт ужина за 25 минут
Кускус с курицей - рецепт ужина за 25 минут / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Это когда хочется чего-то нового, а макароны и всевозможные запеканки с рисом немного приелись.

Удобство кускуса в том, что его не нужно варить, он распарится, когда попадет к обжаренной с овощами курице.

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Остается только накрыть крышкой и подождать пять минут. Перед подачей ужин нужно полить лимонным соком и подавать с зеленью.

Кускус с курицей

Кускус с курицей
Кускус с курицей / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Ингредиенты:

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  • кускус – 170 г;
  • куриное филе – 600 г;
  • морковь – 200 г;
  • лук – 150 г;
  • нут консервированный – 350 г;
  • курага – 100 г
  • цедра и сок половины лимона;
  • кинза, зелень;
  • тмин, корица молотая, перец, соль;
  • вода – 500 мл.

Если готовитесь к романтическому ужину, попробуйте запеченный в тесте камамбер с грушей и ягодами.

Как приготовить:

  1. Филе нарезать, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Переложить на тарелку.
  2. Лук нарезать мелко, морковь – кольцами и обжарить в этой же сковороде 5-6 минут. Затем добавить все специи, и курагу.
  3. Натереть цедру половины лимона, добавить нут и курицу. Залить горячей водой, поперчить, посолить и довести до кипения.
  4. Всыпать кускус, перемешать. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 5 минут.
  5. Перед подачей полит соком лимона и украсить зеленью.

Подробный процесс приготовления этого ужина можно посмотреть в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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