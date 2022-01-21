Вкусный ужин за 25 минут – нужны филе, кускус, половина лимона и зелень (видео)

Еще в рецепте есть консервированный нут и курага. Эти ингредиенты можно брать по вкусу. Ужин с легким восточным акцентом, среди специй есть немного молотой корицы

Кускус с курицей - рецепт ужина за 25 минут / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Это когда хочется чего-то нового, а макароны и всевозможные запеканки с рисом немного приелись.

Удобство кускуса в том, что его не нужно варить, он распарится, когда попадет к обжаренной с овощами курице.

Реклама

Остается только накрыть крышкой и подождать пять минут. Перед подачей ужин нужно полить лимонным соком и подавать с зеленью.

Кускус с курицей

Кускус с курицей / Фото: instagram.com/olga_ya_ga

Ингредиенты:

Реклама

кускус – 170 г;

куриное филе – 600 г;

морковь – 200 г;

лук – 150 г;

нут консервированный – 350 г;

курага – 100 г

цедра и сок половины лимона;

кинза, зелень;

тмин, корица молотая, перец, соль;

вода – 500 мл.

Если готовитесь к романтическому ужину, попробуйте запеченный в тесте камамбер с грушей и ягодами.

Как приготовить:

Филе нарезать, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Переложить на тарелку. Лук нарезать мелко, морковь – кольцами и обжарить в этой же сковороде 5-6 минут. Затем добавить все специи, и курагу. Натереть цедру половины лимона, добавить нут и курицу. Залить горячей водой, поперчить, посолить и довести до кипения. Всыпать кускус, перемешать. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Перед подачей полит соком лимона и украсить зеленью.

Подробный процесс приготовления этого ужина можно посмотреть в видео.