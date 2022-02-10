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Роскошный ужин по минимальной цене – нужны куриные окорочка и специи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 17:36
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Их не нужно мариновать в специях и соусе. Как только все это попадет на курицу – сразу же отправляется запекаться. Весь секрет в надрезах, которые нужно сделать по всей длине окорочков
Куриные окорочка
Куриные окорочка / Фото: freepik.com

Если задумали ужин с курицей, то это уже сравнительно недорого. Кармашки из филе с овощами и сыром все равно получатся чуть дороже, чем вы приготовите эти окорочка.

Когда они будут хорошо вымыты и слегка обсушены, то по всей длине нужно сделать глубокие надрезы.

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Благодаря ним соус распределится максимально глубоко, а сама курица превратится в очень красивый ужин.

После списка ингредиентов смотрите видео процесса приготовления.

Куриные окорочка со специями

Ингредиенты:

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  • куриные окорочка – 8 шт.;
  • растительное масло, вода – по 40 мл;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • куркума, тимьян – по 1 ст. л.
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • перец, соль – по вкусу.

Рецепт интересной курицы генерала Цо – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Куриные корочка помыть, обсушить полотенцем. На каждом сделать глубокие надрезы по всей длине.
  2. Растительное масло соединить с водой. Добавить все специи и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно смешать.
  3. Щедро обмазать каждый окорочок соусом и выложить на застеленный противень.
  4. Выпекать 60 минут при 200 градусах.

Какими красивыми получаются эти окорочка – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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