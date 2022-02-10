Роскошный ужин по минимальной цене – нужны куриные окорочка и специи

Если задумали ужин с курицей, то это уже сравнительно недорого. Кармашки из филе с овощами и сыром все равно получатся чуть дороже, чем вы приготовите эти окорочка.
Когда они будут хорошо вымыты и слегка обсушены, то по всей длине нужно сделать глубокие надрезы.
Благодаря ним соус распределится максимально глубоко, а сама курица превратится в очень красивый ужин.
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После списка ингредиентов смотрите видео процесса приготовления.
Куриные окорочка со специями
Ингредиенты:
- куриные окорочка – 8 шт.;
- растительное масло, вода – по 40 мл;
- паприка – 1 ч. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- куркума, тимьян – по 1 ст. л.
- томатная паста – 2 ст. л.;
- перец, соль – по вкусу.
Рецепт интересной курицы генерала Цо – найдете здесь.
Как приготовить:
- Куриные корочка помыть, обсушить полотенцем. На каждом сделать глубокие надрезы по всей длине.
- Растительное масло соединить с водой. Добавить все специи и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно смешать.
- Щедро обмазать каждый окорочок соусом и выложить на застеленный противень.
- Выпекать 60 минут при 200 градусах.
Какими красивыми получаются эти окорочка – смотрите в видео.