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Розкішна вечеря за мінімальною ціною – потрібні курячі стегенця та спеції

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 лютого, 17:36
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Їх не потрібно маринувати у спеціях та соусі. Щойно все це потрапить на курку – одразу ж вирушає запікатися. Весь секрет у надрізах, які потрібно зробити по всій довжині стегенця
Курячі стегенця
Курячі стегенця / Фото: freepik.com

Якщо задумали вечерю з куркою, це вже порівняно недорого. Кишеньки з філе з овочами та сиром все одно вийдуть трохи дорожчими, ніж ви приготуєте ці стегенця.

Коли вони будуть добре вимиті та злегка обсушені, то по всій довжині потрібно зробити глибокі надрізи.

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Завдяки ним соус розподілиться максимально глибоко, а сама курка перетвориться на дуже красиву вечерю.

Після переліку інгредієнтів дивіться відео процесу приготування.

Курячі стегенця зі спеціями

Інгредієнти:

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  • курячі стегенця – 8 шт.;
  • олія, вода – по 40 мл;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • часник – 2 зуб.;
  • куркума, чебрець – по 1 ст. л.
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • перець, сіль – за смаком.

Рецепт цікавої курки генерала Цо – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Курячі стегенця помити, обсушити рушником. На кожному зробити глибокі надрізи по всій довжині.
  2. Олію з'єднати з водою. Додати всі спеції та пропущений через прес часник. Ретельно змішати.
  3. Щедро обмазати кожне стегенце соусом і викласти на застелене деко.
  4. Випікати 60 хвилин за 200 градусів.

Якими симпатичними виходять ці стегенця – дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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