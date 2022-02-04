Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Вечеря за 30 хвилин – простий рецепт курячих кишеньок з овочами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кишеньки пропонується начинити печерицями, помідором та болгарським перцем. Зверху – будь-який твердий тертий сир. Філе злегка маринується в соєвому соусі з паприкою
Курячі кишеньки з овочами
Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

Якщо у вас є куряче філе, то довго думати про швидку вечерю не доводиться.

Можна зробити ніжне суфле без грама борошна, а можна – оці кишеньки.

Реклама

Такі кишеньки, між іншим, можуть стати не просто звичайною вечерею, а повноцінною святковою.

Поки філе маринується в соєвому соусі з паприкою, ви займаєтеся овочами, які будуть всередині кишеньки під шаром сиру.

Рецепт зі сторінки arzamastsevaelena.

Реклама

Курячі кишеньки з овочами

Курячі кишеньки з овочами
Курячі кишеньки з овочами / Фото: instagram.com/arzamastsevaelena

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.;
  • печериці – 150 г;
  • помідор, болгарський перець – по 1 шт.;
  • цибуля червона;
  • пармезан (або будь-який сир) – 100 г.

Для маринаду:

Реклама
  • соєвий соус – 100 г
  • солодка паприка – 1 ст. л.

Спробуйте чудову лютневу страву – курку з кольрабі та грибами у сметанному соусі. Рецепт – тут.

Як приготувати:

  1. З'єднати соєвий соус та паприку, ретельно обмазати філе.
  2. Гриби та цибулю нарізати, пасерувати на сковороді кілька хвилин. Помідори та перець нарізати часточками. З'єднати з цибулею та грибами.
  3. У середині філе зробити глибокий надріз, рясно начинити овочами. Зверху викласти тертий сир.
  4. Запікати в духовці за 170 градусів 30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти