Вечеря за 30 хвилин – простий рецепт курячих кишеньок з овочами

Якщо у вас є куряче філе, то довго думати про швидку вечерю не доводиться.
Можна зробити ніжне суфле без грама борошна, а можна – оці кишеньки.
Такі кишеньки, між іншим, можуть стати не просто звичайною вечерею, а повноцінною святковою.
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Поки філе маринується в соєвому соусі з паприкою, ви займаєтеся овочами, які будуть всередині кишеньки під шаром сиру.
Рецепт зі сторінки arzamastsevaelena.
Курячі кишеньки з овочами
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.;
- печериці – 150 г;
- помідор, болгарський перець – по 1 шт.;
- цибуля червона;
- пармезан (або будь-який сир) – 100 г.
Для маринаду:
- соєвий соус – 100 г
- солодка паприка – 1 ст. л.
Спробуйте чудову лютневу страву – курку з кольрабі та грибами у сметанному соусі. Рецепт – тут.
Як приготувати:
- З'єднати соєвий соус та паприку, ретельно обмазати філе.
- Гриби та цибулю нарізати, пасерувати на сковороді кілька хвилин. Помідори та перець нарізати часточками. З'єднати з цибулею та грибами.
- У середині філе зробити глибокий надріз, рясно начинити овочами. Зверху викласти тертий сир.
- Запікати в духовці за 170 градусів 30 хвилин.