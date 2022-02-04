Ужин за 30 минут – простой рецепт куриных кармашков с овощами

Если у вас есть куриное филе, то долго думать о быстром ужине не приходится.
Можно сделать нежное суфле без грамма муки, а можно – вот эти кармашки.
Такие кармашки, между прочим, могут стать не просто обычным ужином, а полноценным праздничным.
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Пока филе маринуется в соевом соусе с паприкой, вы занимаетесь овощами, которые будут внутри кармашков под слоем сыра.
Рецепт со страницы arzamastsevaelena.
Куриные кармашки с овощами
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.;
- шампиньоны – 150 г;
- помидор, болгарский перец – по 1 шт.;
- лук красный;
- пармезан (или любой сыр) – 100 г.
Для маринада:
- соевый соус – 100 г
- сладкая паприка – 1 ст. л.
Попробуйте отличное февральское блюдо – курицу с кольраби и грибами в сметанном соусе. Рецепт – здесь.
Как приготовить:
- Соединить соевый соус и паприку, тщательно обмазать филе.
- Грибы и лук нарезать, пассеровать на сковороде несколько минут. Помидоры и перец нарезать дольками. Соединить с луком и грибами.
- В середине филе сделать глубокий надрез, начинить обильно овощами. Сверху выложить тертый сыр.
- Запекать в духовке при 170 градусах 30 минут.