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Куряча піката в шовковистому соусі – рецепт красивої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 лютого, 17:50
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Соус готується з додаванням курячого бульйону, кількох часточок лимона, вершкового масла та каперсів
Куряча піката
Куряча піката / Фото: instagram.com/mariasitaliankitchen

Куряче філе можна або запекти із шаруватою начинкою, або обсмажити на сковороді, подаючи її з вершковим соусом. Соус незвичайний – у ньому є трохи лимона та каперсів.

Саме так можна повечеряти італійсько-американською стравою, яка називається піката.

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На сайті The New York Times рекомендують подавати її з пастою або рисом.

Куряча піката

Куряча піката
Куряча піката / Фото: cooking.nytimes.com

Інгредієнти:

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  • 4 курячі грудки;
  • борошно;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 1 цибуля-шалот, очищена та нарізана вздовж;
  • 1 лимон;
  • 150 мл курячого бульйону;
  • 4 ст. л. каперсів;
  • сіль, перець;
  • свіжа петрушка для прикраси.

Тут знайдете рецепт розкішної вечері за мінімальною ціною. Для неї потрібні курячі стегенця.

Як приготувати:

  1. Курку наріжте вздовж. Приправте з двох боків сіллю та перцем. Обваляйте в борошні та струсіть надлишки.
  2. У великій сковороді нагрійте 3 столові ложки вершкового масла та оливкової олії на середньому вогні, доки масло не розтане. Обсмажте курку частинами до готовності приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть на тарілку.
  3. У цю ж сковороду додайте цибулю-шалот та скибочки лимона і обсмажуйте, періодично помішуючи, 2-3 хвилини. Додайте бульйон і готуйте, доки він не увариться наполовину, близько 3 хвилин.
  4. Зменшіть вогонь до мінімуму, потім додайте 3 столові ложки вершкового масла, каперси та лимонний сік ха смаком. Додайте сіль та перець за смаком.
  5. Подавайте курку, поливши соусом. Прикрасьте петрушкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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