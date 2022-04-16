Вишукане, але просте в приготуванні куряче франчезе – рецепт швидкого обіду

Як з'ясовується, експерименти з курячим філе, яке готується в компанії з лимоном або його соком, дуже часті. Куряча піката, до речі, теж має бути з цитрусовим ароматом.

Франчезе з'явилося в США, точніше, в одному з ресторанів Нью-Йорка з легкої руки кухаря-іммігранта з Італії. Сталося це у 1970-ті роки.

Курка по-французьки / Фото: www.jocooks.com

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Спочатку курка обсмажується в кукурудзяному крохмалі та клярі, потім її потрібно скласти під фольгу перед подачею.

У тій самій сковороді готується соус на основі курячого бульйону, соку лимона та сухого білого вина.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

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Куряче франчезе

Куряче франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com

Інгредієнти:

4 філе;

2 ст. л. молока;

2 яйця;

250 мл курячого бульйону;

120 мл білого сухого вина;

6 ст. л. вершкового масла;

каперси – за смаком;

1 зубчик часнику;

2 ст. л. соку лимона;

кукурудзяний крохмаль, сіль, перець, зелень.

Тут читайте рецепт бюджетної вечері. Потрібні курячі гомілки, цибуля та трохи лимона .

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Як приготувати: