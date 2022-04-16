Вишукане, але просте в приготуванні куряче франчезе – рецепт швидкого обіду

Як з'ясовується, експерименти з курячим філе, яке готується в компанії з лимоном або його соком, дуже часті. Куряча піката, до речі, теж має бути з цитрусовим ароматом.
Франчезе з'явилося в США, точніше, в одному з ресторанів Нью-Йорка з легкої руки кухаря-іммігранта з Італії. Сталося це у 1970-ті роки.
Курка по-французьки / Фото: www.jocooks.com
Спочатку курка обсмажується в кукурудзяному крохмалі та клярі, потім її потрібно скласти під фольгу перед подачею.
У тій самій сковороді готується соус на основі курячого бульйону, соку лимона та сухого білого вина.
Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.
Куряче франчезе
Куряче франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com
Інгредієнти:
- 4 філе;
- 2 ст. л. молока;
- 2 яйця;
- 250 мл курячого бульйону;
- 120 мл білого сухого вина;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- каперси – за смаком;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст. л. соку лимона;
- кукурудзяний крохмаль, сіль, перець, зелень.
Тут читайте рецепт бюджетної вечері. Потрібні курячі гомілки, цибуля та трохи лимона .
Як приготувати:
- Філе помити, кожне розрізати на дві частини.
- В одну миску насипати крохмаль, в іншій збити яйця з молоком, у третій змішати бульйон, вино, щіпку солі та 1 ч. л. крохмалю.
- Обваляти курку в крохмалі, потім у клярі. Обсмажити на вершковому маслі з обох боків до золотавості. Перекласти м'ясо на тарілку та накрити фольгою.
- У сковороду, де смажилося м'ясо, додати часник та промиті каперси, обсмажити 30 секунд.
- Влити бульйон та випарувати вдвічі, помішуючи. Зняти з вогню.
- Додати сік лимона та 2 ст. л. вершкового масла, перемішати. Полити курку соусом.