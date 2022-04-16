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Вишукане, але просте в приготуванні куряче франчезе – рецепт швидкого обіду

Ірина Маслова
16 квітня, 12:04
Ще цю страву називають курячим філе по-французьки, хоча її придумали італійці в США

Як з'ясовується, експерименти з курячим філе, яке готується в компанії з лимоном або його соком, дуже часті. Куряча піката, до речі, теж має бути з цитрусовим ароматом.

Франчезе з'явилося в США, точніше, в одному з ресторанів Нью-Йорка з легкої руки кухаря-іммігранта з Італії. Сталося це у 1970-ті роки.

Курка по-французьки / Фото: www.jocooks.com

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Спочатку курка обсмажується в кукурудзяному крохмалі та клярі, потім її потрібно скласти під фольгу перед подачею.

У тій самій сковороді готується соус на основі курячого бульйону, соку лимона та сухого білого вина.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

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Куряче франчезе

Куряче франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com

Інгредієнти:

  • 4 філе;
  • 2 ст. л. молока;
  • 2 яйця;
  • 250 мл курячого бульйону;
  • 120 мл білого сухого вина;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • каперси – за смаком;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 ст. л. соку лимона;
  • кукурудзяний крохмаль, сіль, перець, зелень.

Тут читайте рецепт бюджетної вечері. Потрібні курячі гомілки, цибуля та трохи лимона .

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Як приготувати:

  1. Філе помити, кожне розрізати на дві частини.
  2. В одну миску насипати крохмаль, в іншій збити яйця з молоком, у третій змішати бульйон, вино, щіпку солі та 1 ч. л. крохмалю.
  3. Обваляти курку в крохмалі, потім у клярі. Обсмажити на вершковому маслі з обох боків до золотавості. Перекласти м'ясо на тарілку та накрити фольгою.
  4. У сковороду, де смажилося м'ясо, додати часник та промиті каперси, обсмажити 30 секунд.
  5. Влити бульйон та випарувати вдвічі, помішуючи. Зняти з вогню.
  6. Додати сік лимона та 2 ст. л. вершкового масла, перемішати. Полити курку соусом.