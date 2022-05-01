Кабачковые оладьи с зеленью – рецепт и секреты сезонного блюда

Это самое простое, после просто жаренных кабачков с чесноком и майонезом, что можно сделать из этих овощей.
Когда кабачки очистятся и натрутся, займитесь яичной смесью. Она состоит из яиц непосредственно, нарезанной зелени, специй и чеснока
Кабачковые оладьи - классический рецепт / Фото: Depositphotos
На канале Мелочи Жизни не указывают количество муки, добавляйте ее столько, сколько вам нравится.
Для вкусных кабачков к тесту нужно добавить разрыхлитель, чеснок. Что касается чеснока, то считайте так: на один кабачок один зубчик. Если любите более насыщенный аромат, чеснока нужно взять больше.
Кабачковые оладьи
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 яйца;
- укроп, зеленый лук;
- мука;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Кабачки очистить и натереть. Посолить, оставить на 10-15 минут.
- Укроп и зеленый лук нарезать и соединить. Вбить яйца, хорошо перемешать.
- Воду из кабачков слить и добавить яичную смесь.
- Добавить муки до нужной консистенции и жарить на хорошо разогретом масле.
Подробней об этих оладьях смотрите в видео ниже.
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