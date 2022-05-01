Кабачковые оладьи с зеленью – рецепт и секреты сезонного блюда

Это самое простое, после просто жаренных кабачков с чесноком и майонезом, что можно сделать из этих овощей.

Когда кабачки очистятся и натрутся, займитесь яичной смесью. Она состоит из яиц непосредственно, нарезанной зелени, специй и чеснока

Кабачковые оладьи - классический рецепт / Фото: Depositphotos

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На канале Мелочи Жизни не указывают количество муки, добавляйте ее столько, сколько вам нравится.

Для вкусных кабачков к тесту нужно добавить разрыхлитель, чеснок. Что касается чеснока, то считайте так: на один кабачок один зубчик. Если любите более насыщенный аромат, чеснока нужно взять больше.

Кабачковые оладьи

Оладьи из кабачков с зеленью / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

2 кабачка;

2 зубчика чеснока;

2 яйца;

укроп, зеленый лук;

мука;

соль, перец.

Как приготовить:

Кабачки очистить и натереть. Посолить, оставить на 10-15 минут. Укроп и зеленый лук нарезать и соединить. Вбить яйца, хорошо перемешать. Воду из кабачков слить и добавить яичную смесь. Добавить муки до нужной консистенции и жарить на хорошо разогретом масле.

Подробней об этих оладьях смотрите в видео ниже.

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Еще один отличный рецепт кабачков, фаршированных куриным филе, узнаете здесь.