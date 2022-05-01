Кабачкові оладки із зеленню – рецепт та секрети сезонної страви

Це найпростіше, після просто смажених кабачків з часником та майонезом, що можна зробити з цих овочів.
Коли кабачки очистяться та натруються, займіться яєчною сумішшю. Вона складається з яєць безпосередньо, нарізаної зелені, спецій та часнику.
Кабачкові оладки - класичний рецепт / Фото: Depositphotos
На каналі Дрібниці життя не вказують кількість борошна, додавайте його стільки, скільки вам подобається.
Для смачних кабачків до тіста треба додати розпушувач, часник. Щодо часнику, то рахуйте так: на один кабачок один зубчик. Якщо любите насиченіший аромат, часнику беріть більше.
Кабачкові оладки
Оладки з кабачків із зеленню / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 2 зубчики часнику;
- 2 яйця;
- борошно;
- кріп, зелена цибуля;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Кабачки очистити та натерти. Посолити, залишити на 10-15 хвилин.
- Кріп та зелену цибулю нарізати та з'єднати. Вбити яйця, добре перемішати.
- Воду з кабачків злити та додати яєчну суміш.
- Додати борошна до потрібної консистенції та смажити на добре розігрітій олії.
Докладніше про ці оладки дивіться у відео нижче.
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