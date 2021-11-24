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Как чехи готовят куриную печень и почему она получается очень сочной

Ирина Маслова
24 ноября, 17:20
Секрет этого блюдо в сале и беконе, их нужно по 30 граммов. Именно они "принимают" печень в сотейнике и помогают ей стать максимально мягкой. Из специй – немного майорана и семян тмина

Куриную печень любят везде и поэтому готовят не только у нас. Во всяком случае, на кулинарном канале Рецепты без слов предлагают чешский рецепт для этого субпродукта.

Секретный ингредиент – сало и бекон в равных количествах. Именно они сделают печень максимально сочной.

Куриная печень по-чешски / Фото: Рецепты без слов

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Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с 7 лайфхаками, как приготовить куриную печень максимально вкусно.

Куриная печень по-чешски

Ингредиенты:

  • 800 г куриной печенки;
  • по 30 г бекона и сала;
  • 2 луковицы;
  • перец, соль, майоран, семена тмина;
  • 4 ст. л. муки;
  • 1 л куриного бульона.

Как приготовить:

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  1. Куриную печень промыть, удалить прожилки. Нарезать кусочками.
  2. Измельчить бекон, сало и лук. В сотейнике распустить сало, добавить бекон и мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить. Обжаривать до золотистого цвета.
  3. К луку добавить печень и муку, перемешать. Готовить 5 минут.
  4. Влить бульон и тушить еще 10 минут. Добавить семена тмина и майоран.
  5. Переложить в сковороду с соусом и обжарить несколько минут.
  6. Украсить зеленью.