Як чехи готують курячу печінку і чому вона виходить дуже соковитою

Курячу печінку люблять усюди і тому готують не лише у нас. Принаймні на кулінарному каналі Рецепти без слів пропонують чеський рецепт для цього субпродукту.
Секретний інгредієнт – сало та бекон у рівних кількостях. Саме вони зроблять печінку максимально соковитою.
Куряча печінка по-чеськи / Фото: Рецепты без слов
Перед тим, як починати, ознайомтеся з 7 лайфхаками, як приготувати курячу печінку максимально смачно.
Куряча печінка по-чеськи
Інгредієнти:
- 800 г курячої печінки;
- по 30 г бекону та сала;
- 2 цибулини;
- перець, сіль, майоран, насіння кмину;
- 4 ст. л. борошна;
- 1 л курячого бульйону.
Як приготувати:
- Курячу печінку промити, видалити прожилки. Нарізати шматочками.
- Подрібнити бекон, сало та з цибулю. У сотейнику розпустити сало, додати бекон і дрібно нарізану цибулю. Посолити, поперчити. Обсмажувати до золотавого кольору.
- До цибулі додати печінку та борошно, перемішати. Готувати 5 хвилин.
- Влити бульйон і тушкувати ще 10 хвилин. Додати насіння кмину та майоран.
- Перекласти в сковороду із соусом і обсмажити кілька хвилин.
- Прикрасити зеленню.