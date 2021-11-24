Як чехи готують курячу печінку і чому вона виходить дуже соковитою

Курячу печінку люблять усюди і тому готують не лише у нас. Принаймні на кулінарному каналі Рецепти без слів пропонують чеський рецепт для цього субпродукту.

Секретний інгредієнт – сало та бекон у рівних кількостях. Саме вони зроблять печінку максимально соковитою.

Куряча печінка по-чеськи / Фото: Рецепты без слов

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Перед тим, як починати, ознайомтеся з 7 лайфхаками, як приготувати курячу печінку максимально смачно.

Куряча печінка по-чеськи

Інгредієнти:

800 г курячої печінки;

по 30 г бекону та сала;

2 цибулини;

перець, сіль, майоран, насіння кмину;

4 ст. л. борошна;

1 л курячого бульйону.

Як приготувати:

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