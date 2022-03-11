Как хранить курицу до 12 месяцев без холодильника

Как сделать свиниую тушенку, которая тоже хранится долго, мы рассказывали.
Теперь курица, лучше всего, если мясо будет на кости. В этом рецепте используют куриные ножки.
Тушенка из курицы / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты
На один килограмм мяса идет одна чайная ложка соли и одна большая луковица.
Паприку и черный перец добавляйте по своему вкусу.
Рецепт нашли на канале Мелисса Мир – вкусные рецепты.
Тушенка из курицы
Ингредиенты:
- куриное мясо – 4 кг;
- соль – 5 ч. л.;
- лук – 4 шт.;
- паприка, черный перец – по 2 ч. л.;
- уксус (4%) – 4 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок.
Попробуйте приготовить к ужину куриную грудку с начинкой, рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Мясо промыть и обсушить. Добавить соль (4 ч. л.), перец, паприку, уксус, хорошо перемешать.
- Лук нарезать кольцами, петрушку – крупно, соединить. Добавить соль (1 ч. л.), перемешать.
- На дно стерилизованной банки выложить лук, затем – мясо, затем – лук. Плотно закрыть крышки.
- На дно кастрюли выложить полотенце, поставить банки и залить водой. Вода должна полностью закрывать банки.
- Довести до кипения на среднем огне. Варить 5-6 часов. Оставить в воде до остывания.
Смотрите в видео, как правильно укладывать мясо в банки.