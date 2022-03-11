Как хранить курицу до 12 месяцев без холодильника

Как сделать свиниую тушенку, которая тоже хранится долго, мы рассказывали.

Теперь курица, лучше всего, если мясо будет на кости. В этом рецепте используют куриные ножки.

Тушенка из курицы / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

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На один килограмм мяса идет одна чайная ложка соли и одна большая луковица.

Паприку и черный перец добавляйте по своему вкусу.

Рецепт нашли на канале Мелисса Мир – вкусные рецепты.

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Тушенка из курицы

Ингредиенты:

куриное мясо – 4 кг;

соль – 5 ч. л.;

лук – 4 шт.;

паприка, черный перец – по 2 ч. л.;

уксус (4%) – 4 ст. л.;

петрушка – 1 пучок.

Попробуйте приготовить к ужину куриную грудку с начинкой, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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Мясо промыть и обсушить. Добавить соль (4 ч. л.), перец, паприку, уксус, хорошо перемешать. Лук нарезать кольцами, петрушку – крупно, соединить. Добавить соль (1 ч. л.), перемешать. На дно стерилизованной банки выложить лук, затем – мясо, затем – лук. Плотно закрыть крышки. На дно кастрюли выложить полотенце, поставить банки и залить водой. Вода должна полностью закрывать банки. Довести до кипения на среднем огне. Варить 5-6 часов. Оставить в воде до остывания.

Смотрите в видео, как правильно укладывать мясо в банки.