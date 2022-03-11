Як зберігати курку до 12 місяців без холодильника

Як зробити свинячу тушенину, яка теж зберігається довго, ми розповідали.
Тепер курка, краще, якщо м'ясо буде на кістці. У цьому рецепті використовують курячі ніжки.
Тушенина з курки / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты
На один кілограм м'яса йде одна чайна ложка солі та одна велика цибулина.
Паприку та чорний перець додавайте на свій смак.
Рецепт знайшли на каналі Мелісса Світ – смачні рецепти.
Тушенина з курки
Інгредієнти:
- куряче м'ясо – 4 кг;
- сіль – 5 ч. л.;
- цибуля – 4 шт.;
- паприка, чорний перець – по 2 ч. л.;
- оцет (4%) – 4 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок.
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Як приготувати:
- М'ясо промити та обсушити. Додати сіль (4 ч. л.), перець, паприку, оцет, добре перемішати.
- Цибулю нарізати кільцями, петрушку – крупно, з'єднати. Додати сіль (1 ч. л.), перемішати.
- На дно банки викласти цибулю, потім – м'ясо, потім – цибулю. Щільно закрити кришки.
- На дно каструлі викласти рушник, поставити банки та залити водою. Вода має повністю закривати банки.
- Довести до кипіння середньому вогні. Варити 5-6 годин. Залишити у воді до остигання.
Дивіться у відео, як правильно вкладати м'ясо у банки.