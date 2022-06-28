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Как приготовить абрикосовый джем – 3 проверенных рецепта

Ирина Маслова
28 июня, 12:23
Это очень быстрые заготовки на зиму. Абрикосы хорошо сочетаются с корицей и цитрусовыми. Среди рецептов есть джем с апельсиновым и лимонным соком

Еще совсем немного – и абрикосы наберутся максимальной сочности и аромата, их можно заготавливать на зиму. Постарайтесь не пропустить экономный рецепт клубничного варенья, как желе.

Итак, абрикосы. Это может быть опять же варенье или джем. Последний отличается приятной текстурой, его удобней использовать в выпечке или как топпинги в десертах.

Джем из абрикосов - простые рецепты / Фото: freepik.com

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Все эти рецепты проверены редакцией и не заберут много времени.

Абрикосовый джем с лимоном и корицей

Джем из абрикосов с лимоном с корицей
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек;
  • 550 г сахара;
  • палочка корицы;
  • сок и цедра 1 лимона.

Как приготовить:

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  1. Абрикосы нарезать, засыпать сахаром, оставить на несколько часов.
  2. Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения.
  3. Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.

Абрикосовый джем с агар-агаром

Джем с агар-агаром
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек;
  • 500 г сахара;
  • 10 г агар-агара;
  • 160 мл воды.

Как приготовить:

  1. Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут.
  2. Абрикосы измельчить блендером в пюре.
  3. Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара.
  4. Агар-агар довести до кипения. Добавить сахар и довести до кипения.
  5. Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут.
  6. Переложить джем в подготовленные банки.

Абрикосовый джем с апельсиновым соком

Джем из абрикосов с апельсинами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

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  • 700 г спелых абрикосов;
  • 2 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока;
  • 1 стакан сахара или по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки.
  2. В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне.
  3. Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Добавить сахар, если нужно.
  4. Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.

Рецепты разного варенья из шелковицы собрали в этом материале.