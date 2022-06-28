Как приготовить абрикосовый джем – 3 проверенных рецепта

Еще совсем немного – и абрикосы наберутся максимальной сочности и аромата, их можно заготавливать на зиму. Постарайтесь не пропустить экономный рецепт клубничного варенья, как желе.

Итак, абрикосы. Это может быть опять же варенье или джем. Последний отличается приятной текстурой, его удобней использовать в выпечке или как топпинги в десертах.

Джем из абрикосов - простые рецепты / Фото: freepik.com

Реклама

Все эти рецепты проверены редакцией и не заберут много времени.

Абрикосовый джем с лимоном и корицей

Джем из абрикосов с лимоном с корицей Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек;

550 г сахара;

палочка корицы;

сок и цедра 1 лимона.

Как приготовить:

Реклама

Абрикосы нарезать, засыпать сахаром, оставить на несколько часов. Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения. Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.

Абрикосовый джем с агар-агаром

Джем с агар-агаром Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек;

500 г сахара;

10 г агар-агара;

160 мл воды.

Как приготовить:

Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут. Абрикосы измельчить блендером в пюре. Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара. Агар-агар довести до кипения. Добавить сахар и довести до кипения. Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут. Переложить джем в подготовленные банки.

Абрикосовый джем с апельсиновым соком

Джем из абрикосов с апельсинами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Реклама

700 г спелых абрикосов;

2 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока;

1 стакан сахара или по вкусу.

Как приготовить:

Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки. В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне. Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Добавить сахар, если нужно. Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.

Рецепты разного варенья из шелковицы собрали в этом материале.