Як приготувати абрикосовий джем – 3 перевірених рецепти

Ще зовсім трохи – і абрикоси наберуться максимальної соковитості та аромату, їх можна заготовляти на зиму. Постарайтеся не пропустити економний рецепт полуничного варення, як желе.
Отже, абрикоси. Це може бути знову ж таки варення або джем. Останній відрізняється приємною текстурою, його зручніше використовувати у випічці або як топінги у десертах.
Джем з абрикосів - прості рецепти
Усі ці рецепти перевірені редакцією та не заберуть багато часу.
Абрикосовий джем з лимоном і корицею
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів без кісточок;
- 550 г цукру;
- паличка кориці;
- сік і цедра 1 лимона.
Як приготувати:
- Абрикоси нарізати шматочками, засипати цукром, залишити на кілька годин.
- Додати паличку кориці та лимонну цедру, поставити на вогонь. Коли закипить, додати лимонний сік. Варити до загустіння.
- Розлити гарячий джем по стерилізованих банках.
Абрикосовий джем з агар-агаром
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів без кісточок;
- 500 г цукру;
- 10 г агар-агару;
- 160 мл води.
Як приготувати:
- Замочити агар-агар у воді та залишити на 30 хвилин.
- Абрикоси подрібнити блендером в пюре.
- Поставити абрикосове пюре на вогонь і всипати половину цукру.
- Агар-агар довести до кипіння. Додати решту цукру та довести до кипіння.
- Помішуючи абрикоси, тонкою цівкою влити агарово-цукрову суміш. Прокип'ятити 5 хвилин.
- Перекласти джем у підготовлені банки.
Абрикосовий джем з апельсиновим соком
Інгредієнти:
- 700 г стиглих абрикосів;
- 2 ст. л. свіжовичавленого апельсинового соку;
- 1 стакан цукру або за смаком.
Як приготувати:
- Розрізати абрикоси навпіл і видалити кісточки.
- У велику каструлю з товстим дном відправити абрикоси, апельсиновий сік і цукор, розмішати. Нагріти на середньому вогні.
- Коли абрикоси пустять сік, збільшити нагрівання. Варити, часто помішуючи дерев'яною ложкою, доки абрикоси не перетворяться на грубе пюре, близько 15 хвилин. Додати цукор, якщо потрібно.
- Готовий джем за бажанням збити блендером. Перекласти в чисту банку й дати охолонути. Джем може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів.
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