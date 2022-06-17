Рецепт полуничного варення, як желе – готове за 15 хвилин, економить цукор

Воно готується із желфіксом. Цукру потрібно лише 500 грамів на кілограм ягоди. Солодкість збалансує лимонна кислота

Полуничне варення, як желе

Насамперед ми використовуємо полуницю в десертах. Іноді навіть порушуючи класику, так було з тирамісу.

Але для багатьох дуже важливо, щоб у коморі стояли баночки з ароматним варенням. Рецептів полуничного чимало, кожен з них потрібно багато цукру, зазвичай у пропорції 1:1, а то й більше.

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Alina FooDee пропонує дуже швидкий рецепт з використанням желфіксу, його легко знайти в магазині. Одна частина полуниці дрібно нарізається, інша – подрібнюється в пюре.

Полуничне варення, як желе

Полуничне варення, як желе

Інгредієнти:

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полуниця – 1 кг;

цукор – 0,5 кг

лимонна кислота – 1/3 ч. л.;

желфікс 2:1 – 1 упаковка.

Як приготувати:

Полуницю добре промити й просушити. Видалити хвостики. Подрібнити 2/3 ягід за допомогою блендера. Дрібно нарізати 1/3 полуниці. Змішати желфікс з 2 ст. л. цукру, додати в ягідну суміш. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити ще близько 3 хвилини на маленькому вогні. Додати решту цукру та лимонну кислоту за смаком. Варити ще 3 хвилини на маленькому вогні. Піну зняти. Зняти з вогню і розкласти в сухі, попередньо простерилізовані банки. Закрити банки кришками. Перевернути догори дном на 5 хвилин. Зберігати у темному прохолодному місці.

Відео приготування варення від авторки рецепта дивіться нижче.

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