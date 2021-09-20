Как приготовить домашний тирамису: подробная инструкция

Тирамису – это тот идеальный десерт, от которого редко отказываются. В том числе и те, кто спокойно относится к сладкому. Абсолютное и выверенное сочетание размягченного савоярди, воздушного маскарпоне, палитра вкусов и запахов, что дает или амаретто, или вино марсала, или кофе, сделали тирамису достоянием. Он первый в списке лучших итальянских десертов. Да, его можно съесть в кафе, но можно поступить иначе – приготовить дома. Все детали этого процесса и важные нюансы найдете ниже.
Классический тирамису и его особенности
Как уверяют в итальянских кафе, маскарпоне для крема они берут только свежий. Саворяди тоже не покупают, а выпекают по старинному рецепту. Именно благодаря своей текстуре – пористой и хрустящей, савоярди, как губка, впитывают амаретто или крепкий кофе, которыми их пропитывают.
Как приготовить домашний тирамису / Фото: depositphotos.com
Часто в роли пропитки выступает сладкое вино марсала, его делают на Сицилии. Как понимаем, в домашних условиях маскарпоне можно заменить сыром "Филадельфия", а вместо марсалы сварить эспрессо. Саворяди продаются в магазине.
Но если есть огромное желание пройти весь путь приготовления тирамису, то узнаем, как это сделать. Тем более очевидно, что результат стоит всех усилий.
Как приготовить маскарпоне
По своей консистенции маскарпоне походит на густую сметану, но все-таки нежнее. Нужно будет литр жирных сливок и сок лимона.
Уже потом, в процессе приготовления крема для тирамису, в маскарпоне можно добавить сахарную пудру, снова сок лимона и немного его цедры. Уровень сладости крема и цитрусовых вкусовых оттенков вы регулируете сами.
Итак, литр сливок 25% жирности и 3 столовых ложки сока лимона – это все, что нужно для маскарпоне.
Процесс приготовления:
- Сливки нужно довести до кипения в сотейнике с толстым дном на водяной бане. Как только они закипят, уменьшите огонь и остудите их до 80 градусов. Здесь понадобится пищевой термометр.
- Когда сливки остынут, добавьте сок лимона и снова поставьте на водяную баню. Сливки должны нагреться до 80-85 градусов. На этом этапе они достаточно хорошо загустеют.
- Далее снимите с огня будущий маскарпоне и снова охладите до 40 градусов.
- Затем маскарпоне надо будет процедить и подвесить в марле. Он должен стекать в течение 6-8 часов.
- По истечению времени заверните маскарпоне в новую марлю и отправьте в холодильник на 8-10 часов.
Если заметите в сыре комочки, то они обязательно исчезнут, когда вы будете взбивать его для крема с другими ингредиентами.
Как приготовить савоярди
Для саворяди одинаковой формы и длины нужен кондитерский мешок. Белки и желтки для печенья взбиваются отдельно. Причем желтки нужно взбивать подольше.
Как только тесто будет готово, сразу же помещайте будущее печенье на противень – и в духовку. Оно лучше сохранит свой объем. По желанию и для хрустящей корочки можно присыпать печенье сахаром, но в тирамису она исчезнет, а вот свою сладость оставит. Учитывайте это, если не любите слишком сладкие десерты.
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Что нужно для саворяди:
- Мука, сахар – по 50 г
- Белок – 3 шт.
- Желток – 2 шт.
Процесс приготовления:
- Взбейте белки до пиков, добавьте 30 г сахара и взбивайте до однородной белковой массы.
- Отдельно взбейте желтки и 20 г сахара до кремообразного состояния. Введите желтки к белковой массе и добавьте муку. Очень аккуратно перемешайте.
- Перед выпеканием смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом, отсадите савоярди нужной вам длины с помощью кондитерского мешка.
- Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах до золотистого цвета.
Как приготовить тирамису
Ингредиенты (рассчитывайте по своему количеству маскарпоне и савоярди):
- Маскарпоне – 500 г
- Сливки 33% – 200 мл
- Савоярди – 300 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Эспрессо – 350 мл
- Какао для подачи
- Амаретто – 2 ст. л. (по желанию)
Способ приготовления:
- В прохладные сливки постепенно добавляйте сахарную пудру и взбивайте до мягких пиков. Введите маскарпоне комнатной температуре, вымешивая лопаткой.
- В прохладный эспрессо добавьте амаретто. Савоярди промокните в кофе и выложите в форму. Промажьте кремом и так далее слоями.
- Через сито украсьте какао. Поставьте в холодильник на 3-5 часов. При подаче можно украсить мятой.
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