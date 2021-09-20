Як приготувати домашній тірамісу: докладна інструкція

Тирамісу – це той ідеальний десерт, від якого рідко відмовляються. В тому числі й ті, хто спокійно ставиться до солодкого. Абсолютне та вивірене поєднання розм'якшеного савоярді, повітряного маскарпоне, палітра смаків і запахів, що дає або амарето, або вино марсала, або кава, зробили тирамісу надбанням. Він перший у списку кращих італійських десертів. Так, його можна з'їсти в кав'ярні, але можна зробити інакше – приготувати вдома. Усі деталі цього процесу і важливі нюанси знайдете нижче.

Класичний тирамісу і його особливості

Як запевняють в італійських кав'ярнях, маскарпоне для крему вони беруть тільки свіжий. Саворяді теж не купують, а випікають за старовинним рецептом. Саме завдяки своїй текстурі – пористій і хрусткій, савоярді, як губка, вбирають амарето або міцну каву, якими їх просочують.

Як приготувати домашній тирамісу / Фото: depositphotos.com

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Часто в ролі просочення виступає солодке вино марсала, його роблять на Сицилії. Як розуміємо, в домашніх умовах маскарпоне можна замінити сиром "Філадельфія", а замість марсали зварити еспресо. Саворяді продаються в магазині.

Але якщо є величезне бажання пройти весь шлях приготування тирамісу, то дізнаємося, як це зробити. Тим паче зрозуміло, що результат вартий усіх зусиль.

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Як приготувати маскарпоне

Маскарпоне / Фото: instagram.com/petruliiina/

За своєю консистенцією маскарпоне схожий на густу сметану, але все-таки ніжніше. Потрібно буде літр жирних вершків і сік лимона.

Уже потім, у процесі приготування крему для тирамісу, в маскарпоне можна додати цукрову пудру, знову сік лимона і трохи його цедри. Рівень солодкості крему і цитрусових смакових відтінків ви регулюєте самі.

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Отже, літр вершків 25% жирності та 3 столових ложки соку лимона – це все, що потрібно для маскарпоне.

Процес приготування:

Вершки довести до кипіння в сотейнику з товстим дном на водяній бані. Щойно вони закиплять, зменшіть вогонь і остудіть їх до 80 градусів. Тут знадобиться харчовий термометр. Коли вершки охолонуть, додайте сік лимона і знову поставте на водяну баню. Вершки мають нагрітися до 80-85 градусів. На цьому етапі вони досить добре загустіють. Далі зніміть з вогню майбутній маскарпоне і знову охолодіть до 40 градусів. Потім маскарпоне треба буде процідити і підвісити в марлі. Він має стікати 6-8 годин. Тепер загорніть маскарпоне в нову марлю і відправте в холодильник на 8-10 годин.

Якщо помітите в сирі грудочки, то вони обов'язково зникнуть, коли ви збиватимете його для крему з іншими інгредієнтами.

Як приготувати савоярді

Савоярді / Фото: instagram.com/1707mariya/

Для саворяді однакової форми і довжини потрібен кондитерський мішок. Білки і жовтки для печива збиваються окремо. Причому жовтки потрібно збивати довше.

Щойно тісто буде готове, одразу ж кладіть майбутнє печиво на деко – і в духовку. Воно краще збереже свій об'єм. За бажанням і для хрусткої скоринки можна присипати печиво цукром, але в тирамісу вона зникне, а от свою солодкість залишить. Враховуйте це, якщо не любите надто солодкі десерти.

Що потрібно для саворяді:

Борошно, цукор – по 50 г

Білок – 3 шт.

Жовток – 2 шт.

Процес приготування:

Збийте білки до піків, додайте 30 г цукру і збивайте до однорідної білкової маси. Окремо збийте жовтки і 20 г цукру до кремоподібного стану. Введіть жовтки до білкової маси і додайте борошно. Дуже акуратно перемішайте. Перед випіканням змастіть пергаментний папір вершковим маслом, відсадіть савоярді потрібної вам довжини за допомогою кондитерського мішка. Випікайте 10-15 хвилин за 200 градусів до золотистого кольору.

Як приготувати тирамісу

Тирамісу в домашніх умовах / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте за своєю кількістю маскарпоне і савоярді):

Маскарпоне – 500 г

Вершки 33% – 200 мл

Савоярді – 300 г

Цукрова пудра – 100 г

Еспресо – 350 мл

Какао для посипання

Амарето – 2 ст. л. (за бажанням)

Спосіб приготування:

У прохолодні вершки поступово додайте цукрову пудру і збивайте до м'яких піків. Введіть маскарпоне кімнатної температури, вимішуючи лопаткою. У прохолодний еспресо додайте амарето. Савоярді вмочіть у каві і викладіть у форму. Промажте кремом і далі шарами. Через сито прикрасьте какао. Поставте в холодильник на 3-5 годин. При подачі можна прикрасити м'ятою.

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