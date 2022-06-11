Как приготовить греческие томатные котлеты – мяса для них не нужно

Греческая кухня продолжает очень приятно удивлять. И если очень неожиданный картофельный паштет скордалья – прежде всего гарнир, то эти томатные котлеты – самостоятельное полноценное блюдо.

И, конечно, доматокефтедес не будут таковыми без феты, покрошите ее руками и добавьте к массе.

Томатные котлеты доматокефтедес

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Желательно кожуру от помидоров снять, но, как утверждает nekrasoffa_lenka, кожица не помешает и не будет ощущаться в котлетах.

Подаются доматокефтедес с дзаздзыки, напомним, это соус на основе греческого йогурта со свежим огурцом, чесноком и укропом.

Томатные котлеты доматокефтедес

Греческие томатные котлеты доматокефтедес

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Ингредиенты:

250 г спелых плотных помидоров;

половина луковицы;

петрушка, кинза, мята;

1 яйцо;

110 г муки (+-);

80 г феты;

2 зуб. чеснока;

соль, черный перец, орегано.

Как приготовить:

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Лук нарезать очень мелким кубиком. У томатов убрать семечки и лишнюю жидкость, нарезать. Жидкость оставить. К овощам добавить яйцо, пропущенный через пресс чеснок, мелко порубленную зелень, измельченную фету. Добавить муку, соль, перец и орегано. Тщательно перемешать. На этом этапе нужно регулировать густоту теста соком томатов или мукой. Жарить на среднем огне, выложить на бумажное полотенце. Подавать с дзадзыки.

Обязательно попробуйте греческую запеканку сфугато, для нее нужны цукини.