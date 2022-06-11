Як приготувати грецькі томатні котлети – м'ясо для них не потрібно

Грецька кухня продовжує дуже приємно дивувати. І якщо дуже несподіваний картопляний паштет скордалья – насамперед гарнір, то ці томатні котлети – самостійна повноцінна страва.
І, звісно, домашні доматокефтедес не будуть справжніми без фети, покришіть її руками та додайте до маси.
Томатні котлети доматокефтедес
Бажано шкірку з помідорів зняти, але, як стверджує nekrasoffa_lenka, вона не завадить і не відчуватиметься в котлетах.
Подаються доматокефтедес з дзаззики, нагадаємо, це соус на основі грецького йогурту зі свіжим огірком, часником та кропом.
Томатні котлети домотокефтедес
Грецькі томатні котлети доматокефтедес
Інгредієнти:
- 250 г стиглих щільних помідорів;
- половина цибулини;
- петрушка, кінза, м'ята;
- 1 яйце;
- 110 г борошна (+-);
- 80 г фети;
- 2 зуб. часнику;
- сіль, чорний перець, орегано.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати дуже дрібним кубиком.
- У томатів прибрати насіння та зайву рідину, нарізати. Рідину залишити.
- До овочів додати яйце, пропущений через прес часник, дрібно посічену зелень, подрібнену фету.
- Додати борошно, сіль, перець та орегано. Ретельно перемішати. На цьому етапі треба регулювати густоту тіста соком томатів або борошном.
- Смажити на середньому вогні, викласти на паперовий рушник. Подавати з дзадзики.
Обов'язково спробуйте грецьку запіканку сфугато, для неї потрібні цукіні.