Грецька запіканка сфугато – схожа на суфле, готується з цукіні (фото)

Греція славиться своїми овочевими стравами, причому дуже незвичайними з оригінальним способом приготування. Не проґавте можливість спробувати скордалью, картопляний паштет для риби або м'яса.
А от у чому Греція досягла успіху, так це в різних запіканках. Сфугато – це кіпріотський витвір, там теж люблять цукіні та запікають їх з фаршем.
У рецепті vkussnova цукіні натираються, обсмажуються з фаршем, а потім запікаються під сметанною заливкою.
Запіканка сфугато з цукіні та фаршем
Інгредієнти:
- 1 кг молодих цукіні;
- 2 середні цибулини;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- 1 невеликий пучок зеленої цибулі;
- 600 г яловичого фаршу;
- 1 відварена картоплина;
- 1 ст. л. дрібно нарізаної м'яти
- 2 ст. л. дрібно нарізаної петрушки
- 50 мл вершків або сметани;
- 300 г тертого твердого сиру;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Цукіні натерти крупно та посолити. Залишити на 10-15 хвилин, віджати сік.
- Цибулю нарізати дрібно й обсмажити на оливковій олії 2-3 хвилини. Додати нарізану зелену цибулю та фарш, готувати 7-8 хвилин.
- Відварену картоплю почистити, подрібнити виделкою. Додати до фаршу цукіні, картоплю, м'яту та петрушку. Тушкувати близько 10 хвилин. Додати спеції, перемішати й злегка остудити.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Змастити форму для запікання оливковою олією. Вершки або сметану з'єднати із сиром.
- Фарш з овочами викласти у форму, залити сумішшю сиру та вершків, запікати близько 15 хвилин до золотавої скоринки. Подавайте сфугато гарячою.
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