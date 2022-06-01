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Грецька запіканка сфугато – схожа на суфле, готується з цукіні (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 червня, 16:50
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Що дрібніше ви натрете цукіні, то ніжнішою буде консистенція сфугати. У цьому рецепті використовується яловичий фарш, але підійде будь-який інший
Сфугато – рецепт грецької запіканки
Сфугато – рецепт грецької запіканки

Греція славиться своїми овочевими стравами, причому дуже незвичайними з оригінальним способом приготування. Не проґавте можливість спробувати скордалью, картопляний паштет для риби або м'яса.

А от у чому Греція досягла успіху, так це в різних запіканках. Сфугато – це кіпріотський витвір, там теж люблять цукіні та запікають їх з фаршем.

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У рецепті vkussnova цукіні натираються, обсмажуються з фаршем, а потім запікаються під сметанною заливкою.

Запіканка сфугато з цукіні та фаршем

Запіканка сфугато з цукіні та фаршем
Запіканка сфугато з цукіні та фаршем

Інгредієнти:

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  • 1 кг молодих цукіні;
  • 2 середні цибулини;
  • 5 ст. л. оливкової олії;
  • 1 невеликий пучок зеленої цибулі;
  • 600 г яловичого фаршу;
  • 1 відварена картоплина;
  • 1 ст. л. дрібно нарізаної м'яти
  • 2 ст. л. дрібно нарізаної петрушки
  • 50 мл вершків або сметани;
  • 300 г тертого твердого сиру;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Цукіні натерти крупно та посолити. Залишити на 10-15 хвилин, віджати сік.
  2. Цибулю нарізати дрібно й обсмажити на оливковій олії 2-3 хвилини. Додати нарізану зелену цибулю та фарш, готувати 7-8 хвилин.
  3. Відварену картоплю почистити, подрібнити виделкою. Додати до фаршу цукіні, картоплю, м'яту та петрушку. Тушкувати близько 10 хвилин. Додати спеції, перемішати й злегка остудити.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів. Змастити форму для запікання оливковою олією. Вершки або сметану з'єднати із сиром.
  5. Фарш з овочами викласти у форму, залити сумішшю сиру та вершків, запікати близько 15 хвилин до золотавої скоринки. Подавайте сфугато гарячою.

І ще один рецепт грецької кухні – квасолевого пюре фави – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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