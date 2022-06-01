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Греческая запеканка сфугато – похожа на суфле, готовится с цукини (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 июня, 16:50
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Чем мельче вы натрете цукини, тем нежнее будет консистенция сфугато. В этом рецепте используется говяжий фарш, но подойдет любой другой
Сфугато - рецепт греческой запеканки
Сфугато - рецепт греческой запеканки

Греция славится своими овощными блюдами, причем очень необычными с оригинальным способом приготовления. Не упустите возможность попробовать скордалью, картофельный паштет к рыбе или мясу.

А вот в чем Греция преуспела, так это в самых разных запеканках. Сфугато – это киприотское творение, там тоже обожают цукини и запекают их с фаршем.

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В рецепте vkussnova цукини натираются, обжариваются с фаршем, а потом запекаются под сметанной заливкой.

Запеканка сфугато с цукини и фаршем

Запеканка сфугато с цукини и фаршем
Запеканка сфугато с цукини и фаршем / Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты:

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  • 1 кг молодых цукини;
  • 2 средних луковицы;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • 1 небольшой пучок зеленого лука;
  • 600 г говяжьего фарша;
  • 1 отварная картофелина;
  • 1 ст. л. мелко нарезанной мяты
  • 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки
  • 50 мл сливок или сметаны;
  • 300 г тертого твердого сыра;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Цукини натереть крупно и посолить. Оставить на 10-15 минут, отжать сок.
  2. Лук нарезать мелко и обжарить на оливковом масле 2-3 минуты. Добавить нарезанный зеленый лук и фарш, готовить 7-8 минут.
  3. Отварной картофель почистить, измельчить вилкой. Добавить к фаршу цукини, картофель, мяту и петрушку. Тушить около 10 минут. Добавить специи, перемешать и слегка остудить.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для запекания оливковым маслом. Сливки или сметану соединить с сыром.
  5. Фарш с овощами выложить в форму, залить смесью сыра и сливок, запекать около 15 минут до золотистой корочки. Подавайте сфугато горячей.

И еще один рецепт из греческой кухни – фасолевого пюре фавы – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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