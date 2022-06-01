Греческая запеканка сфугато – похожа на суфле, готовится с цукини (фото)

Греция славится своими овощными блюдами, причем очень необычными с оригинальным способом приготовления. Не упустите возможность попробовать скордалью, картофельный паштет к рыбе или мясу.
А вот в чем Греция преуспела, так это в самых разных запеканках. Сфугато – это киприотское творение, там тоже обожают цукини и запекают их с фаршем.
В рецепте vkussnova цукини натираются, обжариваются с фаршем, а потом запекаются под сметанной заливкой.
Запеканка сфугато с цукини и фаршем
Ингредиенты:
- 1 кг молодых цукини;
- 2 средних луковицы;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- 1 небольшой пучок зеленого лука;
- 600 г говяжьего фарша;
- 1 отварная картофелина;
- 1 ст. л. мелко нарезанной мяты
- 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки
- 50 мл сливок или сметаны;
- 300 г тертого твердого сыра;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Цукини натереть крупно и посолить. Оставить на 10-15 минут, отжать сок.
- Лук нарезать мелко и обжарить на оливковом масле 2-3 минуты. Добавить нарезанный зеленый лук и фарш, готовить 7-8 минут.
- Отварной картофель почистить, измельчить вилкой. Добавить к фаршу цукини, картофель, мяту и петрушку. Тушить около 10 минут. Добавить специи, перемешать и слегка остудить.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для запекания оливковым маслом. Сливки или сметану соединить с сыром.
- Фарш с овощами выложить в форму, залить смесью сыра и сливок, запекать около 15 минут до золотистой корочки. Подавайте сфугато горячей.
И еще один рецепт из греческой кухни – фасолевого пюре фавы – читайте здесь.