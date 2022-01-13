Как приготовить хрустящий греческий пирог с фетой – рецепт (видео)

Чем проще пирог, тем лучше – и это по многим критериям. Например, итальянский деревенский пирог выпекается из готового слоеного и теста и получается максимально сытным.
Тесто для греческой алевропиты замешивается очень быстро и по консистенции похоже на сметану.
Греческий пирог с фетой алевропита / Фото: miakouppa.com
Пирог можно испечь двумя способами: или заливать его в форму в два подхода, чтобы фета оказалась внутри, или вылить все сразу и украсить сыром.
Интересно, что традиционный размеры алевропиты – 35 сантиметров в диаметре. Потом она режется на квадраты и подается с оливками.
По рекомендациям сайта K-stolu.com, можно использовать сушеный орегано или заменить его базиликом, но со свежим этот пирог будет гораздо вкуснее.
Греческий пирог алевропита
Ингредиенты для пирога диаметром 35 см:
- Фета, мука – по 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Свежий орегано – 100 г
- Молоко – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Оливковое масло – 50 г
- Соль – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 5 г
- Полстакана теплой воды
Напомним, что ранее мы делились рецептом еще одного блюдо из Греции – лаханоризо. Это тушеная капуста с рисом.
Как приготовить:
- В глубокую миску налить молоко, воду и разбить туда яйца. Взбить блендером.
- Добавить небольшими порциями муку, просеянную через сито и смешанную с разрыхлителем, соль. Взбить блендером.
- Влить 2 ст. л. оливкового масла. Если есть сушеный орегано, то можно добавить щепотку. Перемешать.
- Хорошо нагреть форму для выпечки, смазав дно и стенки сливочным маслом и сбрызнуть оливковым. Форму можно нагреть при 200 градусах в течение 3 минут.
- Сыр и зелень измельчить.
- Достать нагретую форму и налить 2/3 от всего количества теста. Сверху равномерно насыпать измельченную фету и посыпать орегано.
- Сверху ложкой налить остальное тесто.
- Сливочное масло нарезать кубиками и равномерно выложить на сыр. Полить оливковым маслом. Выпекать 20-25 минут.
Весь процесс приготовления алевропиты смотрите в видео. Этот рецепт слегка упрощенный, там все тесто выливается в форму сразу же.