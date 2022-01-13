Як приготувати хрусткий грецький пиріг з фетою рецепт (відео)

Що простіше пиріг, то краще – і це за багатьма критеріями. Наприклад, італійський сільський пиріг випікається з готового листкового та тіста і виходить максимально ситним.

Тісто для грецької алевропити замішується дуже швидко і за консистенцією схоже на сметану.

Греческий пирог с фетой алевропита / Фото: miakouppa.com

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Пиріг можна спекти у два способи: або заливати його у два підходи, щоб фета опинилася всередині, або вилити все одразу і прикрасити сиром.

Цікаво, що традиційний розміри алевропити – 35 сантиметрів у діаметрі. Потім вона ріжеться на квадрати та подається з оливками.

За рекомендаціями сайту K-stolu.com, можна використовувати сушений орегано або замінити його базиліком, але зі свіжим цей пиріг буде набагато смачнішим.

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Грецький пиріг алевропита

Грецький пиріг алевропіта / Фото: instagram.com/kasikacarolije.by.milica

Інгредієнти для пирога діаметром 35 см:

Фета, борошно – по 400 г

Яйця – 2 шт.

Свіжий орегано – 100 г

Молоко – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Оливкова олія – 50 г

Сіль – 1 ч. л.

Розпушувач – 5 г

Пів склянки теплої води

Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом ще однієї страви з Греції – лаханоризо. Це тушкована капуста з рисом.

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Як приготувати:

У глибоку миску налити молоко, воду та розбити туди яйця. Збити блендером. Додати невеликими порціями борошно, просіяне через сито і змішане з розпушувачем, сіль. Збити блендером. Влити 2 ст. л. оливкової олії. Якщо є сушений орегано, можна додати щіпку. Перемішати. Добре нагріти форму для випічки, змастивши дно і стінки вершковим маслом і збризкати оливковою олією. Форму можна нагріти за 200 градусів впродовж 3 хвилин. Сир та зелень подрібнити. Дістати нагріту форму і налити 2/3 від кількості тіста. Зверху рівномірно насипати подрібнену фету та посипати орегано. Зверху ложкою налити решту тіста. Вершкове масло нарізати кубиками і рівномірно викласти на сир. Полити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин.

Весь процес приготування алевропити дивіться у відео. Цей рецепт трохи спрощений, там все тісто виливається у форму одразу ж.

Як приготувати пиріг з фетою