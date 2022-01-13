Як приготувати хрусткий грецький пиріг з фетою рецепт (відео)

Що простіше пиріг, то краще – і це за багатьма критеріями. Наприклад, італійський сільський пиріг випікається з готового листкового та тіста і виходить максимально ситним.
Тісто для грецької алевропити замішується дуже швидко і за консистенцією схоже на сметану.
Греческий пирог с фетой алевропита / Фото: miakouppa.com
Пиріг можна спекти у два способи: або заливати його у два підходи, щоб фета опинилася всередині, або вилити все одразу і прикрасити сиром.
Цікаво, що традиційний розміри алевропити – 35 сантиметрів у діаметрі. Потім вона ріжеться на квадрати та подається з оливками.
За рекомендаціями сайту K-stolu.com, можна використовувати сушений орегано або замінити його базиліком, але зі свіжим цей пиріг буде набагато смачнішим.
Грецький пиріг алевропита
Інгредієнти для пирога діаметром 35 см:
- Фета, борошно – по 400 г
- Яйця – 2 шт.
- Свіжий орегано – 100 г
- Молоко – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Оливкова олія – 50 г
- Сіль – 1 ч. л.
- Розпушувач – 5 г
- Пів склянки теплої води
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом ще однієї страви з Греції – лаханоризо. Це тушкована капуста з рисом.
Як приготувати:
- У глибоку миску налити молоко, воду та розбити туди яйця. Збити блендером.
- Додати невеликими порціями борошно, просіяне через сито і змішане з розпушувачем, сіль. Збити блендером.
- Влити 2 ст. л. оливкової олії. Якщо є сушений орегано, можна додати щіпку. Перемішати.
- Добре нагріти форму для випічки, змастивши дно і стінки вершковим маслом і збризкати оливковою олією. Форму можна нагріти за 200 градусів впродовж 3 хвилин.
- Сир та зелень подрібнити.
- Дістати нагріту форму і налити 2/3 від кількості тіста. Зверху рівномірно насипати подрібнену фету та посипати орегано.
- Зверху ложкою налити решту тіста.
- Вершкове масло нарізати кубиками і рівномірно викласти на сир. Полити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин.
Весь процес приготування алевропити дивіться у відео. Цей рецепт трохи спрощений, там все тісто виливається у форму одразу ж.