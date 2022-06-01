Как приготовить капрезе – самую яркую итальянскую закуску-салат

Мы давно и очень хорошо знаем, что итальянцы тоже едят салаты, причем разные. Они могут быть очень питательными с консервированным тунцом и фасолью, а могут быть яркими, освежающими и неповторимыми.

Капрезе родился на острове Капри и является своего рода кулинарным почтением флагу Италии.

Рецепт итальянской закуски-салата капрезе / Фото: instagram.com/cook_julija_simonchuk/

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Помидоры для него нужны очень сочные, а оливковое масло – самого высокого качества.

Традиционно выкладывается на огромной тарелке по кругу, подавайте капрезе со свежим хлебом.

Капрезе, итальянская закуска-салат

Капрезе, итальянская закуска-салат

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Ингредиенты:

моцарелла;

помидоры;

базилик свежий;

соль, перец;

песто, бальзамический уксус;

оливковое масло.

Как приготовить:

Помидоры и моцареллу порезать, как на фото. Выложить по кругу, чередуя. Между ними выложить листья базилика. Посолить, поперчить. Добавить песто и бальзамический уксус по желанию. Полить оливковым маслом.

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