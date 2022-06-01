Как приготовить капрезе – самую яркую итальянскую закуску-салат

Мы давно и очень хорошо знаем, что итальянцы тоже едят салаты, причем разные. Они могут быть очень питательными с консервированным тунцом и фасолью, а могут быть яркими, освежающими и неповторимыми.
Капрезе родился на острове Капри и является своего рода кулинарным почтением флагу Италии.
Рецепт итальянской закуски-салата капрезе / Фото: instagram.com/cook_julija_simonchuk/
Помидоры для него нужны очень сочные, а оливковое масло – самого высокого качества.
Традиционно выкладывается на огромной тарелке по кругу, подавайте капрезе со свежим хлебом.
Капрезе, итальянская закуска-салат
Капрезе, итальянская закуска-салат
Ингредиенты:
- моцарелла;
- помидоры;
- базилик свежий;
- соль, перец;
- песто, бальзамический уксус;
- оливковое масло.
Как приготовить:
- Помидоры и моцареллу порезать, как на фото. Выложить по кругу, чередуя. Между ними выложить листья базилика.
- Посолить, поперчить. Добавить песто и бальзамический уксус по желанию.
- Полить оливковым маслом.
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