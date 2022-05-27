Как приготовить настоящий кубинский мохито – рецепт с алкоголем

У большинства самых известных коктейлей кубинский корни. И чуть ли не каждый второй мировой коктейль требует присутствия лайма.

Если в "Маргарите" он для украшения, то в "Мохито" цитрусовый играет огромную роль. По совету www.allrecipes.comвыбирайте лайм с ровной гладкой кожурой – это значит, что фрукт будет сочным.

Рецепт алкогольного "Мохито" / Фото: freepik.com

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В оригинальном рецепте используется содовая, ее заменяем тоником.

Алкогольный мохито

Рецепт алкогольного "Мохито" / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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10 листьев мяты;

3 дольки лайма;

2 ст. л. сахара или по вкусу;

1 стакан кубиков льда;

50 мл белого рома;

100 мл тоника.

Как приготовить:

Поместить мяту и одну дольку лайма в прочный стакан. Растолочь, чтобы получить сок из мяты и лайма. Добавить две дольки лайма и сахар. Снова растолочь массу. Наполнить бокал льдом почти доверху. Влить ром и тоник. Перемешать, добавить сахар, если нужно.

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