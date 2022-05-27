Як приготувати справжній кубинський мохіто – рецепт з алкоголем

У більшості найвідоміших коктейлів кубинське коріння. І майже кожен другий світовий коктейль вимагає присутності лайма.

Якщо в "Маргариті" він для прикраси, то в "Мохіто" цитрусовий грає величезну роль. За порадою www.allrecipes.comвибирайте лайм з рівною гладкою шкіркою – це означає, що фрукт буде соковитим.

Рецепт алкогольного "Мохіто"

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В оригінальному рецепті використовується содова, її замінюємо тоніком.

Алкогольний мохіто

Рецепт алкогольного "Мохіто"

Інгредієнти:

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10 листя м'яти;

3 часточки лайма;

2 ст. л. цукру або за смаком;

1 склянка кубиків льоду;

50 мл білого рому;

100 мл тоніка.

Як приготувати:

Помістити м'яту та одну часточку лайма у міцну склянку. Потовкти, щоб отримати сік з м'яти та лайма. Додати дві часточки лайма та цукор. Знову потовкти масу. Наповнити келих льодом майже до країі. Влити ром та тонік. Перемішати, додати цукор, якщо потрібно.

Якщо любите цікаві напої на основі кави, спробуйте "Гібралтар".