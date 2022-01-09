Как приготовить пасту Папы Римского, жемчужину макаронного искусства Италии

Pasta alla Papalina или паста Папы Римского – одна из самых любимых и популярных в ресторанах столицы Италии. В ее основе – фетучини, ветчина, зеленый горошек и пармезан.

Есть версия, что "паста для Папы" была придумана в 1939 году в ресторане La Cisterna, когда туда зашел тогда еще кардинал Эухенио Пачелли, а в будущем Папа Пий XII.

Паста Папы Римского - рецепт / Фото: www.the-pasta-project.com

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За основу был взят рецепт карбонары. Она была приготовлена с менее жирным пармезаном, свиные щечки или бекон заменила ветчина и добавлен обжаренный на сливочном масле лук.

Что касается горошка, то на кулинарном сайте Тhe-pasta-project говорят так: он в пасте Папы Римского все же должен быть.

Другая версия происхождения рецепта говорит о том, что его автор – шеф-повар Ватикана, а придумал он это блюдо в середине 1950-ых, когда Папа Пий XII вошел на престол.

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Так что если цените итальянскую кухню, обожаете разные вариации приготовления пасты – обязательно попробуйте и эту.

Паста Папы Римского

Ингредиенты:

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400 г фетучини;

2 ст. л. сливочного масла;

1 луковица, мелко нарезанная;

300 г сырокопченой ветчины;

200 г замороженного зеленого горошка;

150 г тертого пармезана;

2 яйца;

200 мл жирных сливок;

соль, черный молотый перец.

Как приготовить: