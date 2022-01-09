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Как приготовить пасту Папы Римского, жемчужину макаронного искусства Италии

Ирина Маслова
9 января, 13:08
Рецепту этой пасты, по разным версиям, более 70 лет. Для классического состава ингредиентов нужны фетучини, ветчина, зеленый горошек, жирные сливки и немного пармезана

Pasta alla Papalina или паста Папы Римского – одна из самых любимых и популярных в ресторанах столицы Италии. В ее основе – фетучини, ветчина, зеленый горошек и пармезан.

Есть версия, что "паста для Папы" была придумана в 1939 году в ресторане La Cisterna, когда туда зашел тогда еще кардинал Эухенио Пачелли, а в будущем Папа Пий XII.

Паста Папы Римского - рецепт / Фото: www.the-pasta-project.com

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За основу был взят рецепт карбонары. Она была приготовлена с менее жирным пармезаном, свиные щечки или бекон заменила ветчина и добавлен обжаренный на сливочном масле лук.

Что касается горошка, то на кулинарном сайте Тhe-pasta-project говорят так: он в пасте Папы Римского все же должен быть.

Другая версия происхождения рецепта говорит о том, что его автор – шеф-повар Ватикана, а придумал он это блюдо в середине 1950-ых, когда Папа Пий XII вошел на престол.

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Так что если цените итальянскую кухню, обожаете разные вариации приготовления пасты – обязательно попробуйте и эту.

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Паста Папы Римского

Ингредиенты:

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  • 400 г фетучини;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 300 г сырокопченой ветчины;
  • 200 г замороженного зеленого горошка;
  • 150 г тертого пармезана;
  • 2 яйца;
  • 200 мл жирных сливок;
  • соль, черный молотый перец.

Как приготовить:

  1. Очистите и мелко нарежьте лук, нарежьте ветчину небольшими кубиками, взбейте яйца с тертым пармезаном.
  2. Отварите горошек в течение 5-7 минут в подсоленной воде.
  3. Поставьте кастрюлю с водой, чтобы приготовить пасту. Когда закипит, добавьте соль и снова доведите до кипения.
  4. Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле или оливковом до полупрозрачности. Добавьте ветчину и готовьте несколько минут. Добавьте горох и тушите еще пару минут.
  5. Влейте жирные сливки, перемешайте. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.
  6. Приготовьте пасту аль денте, согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и добавьте в сливочный соус.
  7. Добавьте соус с взбитыми яйцами и сыром. Хорошо перемешайте, пока паста не покроется сливочным соусом. Подавайте сразу же, обильно посыпав молотым черным перцем.