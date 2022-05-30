Как приготовить салат "Коул слоу" с капустой – лучшее к мясу, шашлыку и барбекю

Существуют салаты, которые своим выверенным вкусом подталкивают к появлению других рецептов. Так произошло с японским картофельным, он появился под очевидным влиянием оливье.
Что касается самого известного в США "Коул слоу", то он берет свое начало от нидерландского рецепта, опубликованного в начале 18-го века.
Салат "Коул слоу" готовится из капусты / Фото: Depositphotos
Тогда предлагалось тонко нашинковать капусту, залить ее горячим растительным маслом и заправить уксусом.
Сегодня к салату добавляют лук, болгарский перец, зеленое яблоко – все зависит от ваших личных предпочтений.
Без "Коул слоу" в Штатах не обходится ни один пикник, салат действительно хорош с мясом.
По правилам заправляется майонезом, fengshui_home предлагает соус на основе сметаны.
Салат "Коул слоу"
Ингредиенты:
- морковь;
- капуста.
Для заправки:
- сметана – 6 ст. л.;
- горчица – на кончике ножа;
- уксус яблочный, сок лимона – по 1 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л. без горки или чуть меньше;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Нашинковать капусту, морковь натереть. Капусту слегка помять руками.
- Соединить ингредиенты для заправки, довести до вкуса солью и перцем.
- Заправить салат и дать постоять в холодильнике 25-30 минут.
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