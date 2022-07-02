Как просто и вкусно приготовить хинкали – рецепт от грузинского повара (видео)

Говорят, что сделать хинкали – сложное дело. Потому что идеальными они выходят из-под рук профессионалов. И хорошо, что эти профессионалы охотно делятся своими секретами, каждый раз убеждая, – при желании все получится.
Так было с харчо, у него тоже есть свои тайны, тоже самое произойдет ниже с хинкали. Все детали нашли на канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.
Хинкали с мясным фаршем / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня
5 секретов вкусных хинкали
Хинкали нужно замешивать на ледяной воде
- Мука. Она должна быть высшего сорта, чтобы хинкали были светлыми.
- Винный уксус. Поможет придать тесту эластичность и сделать его прочным.
- Ледяная вода. Именно такой она должна быть при замесе теста. Ее нужно частями добавить к мясу, чтобы сделать фарш жидким, а саму начинку – сочной.
- Мясо для начинки нужно мелко нарубить. Если не получится это сделать, то пропустите его через крупную решетку мясорубки.
- Отправлять в воду хвостиками вниз. В таком случае хинкали не разорвутся.
Хинкали
Хинкали / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- мука (высшего сорта) – 1 кг;
- ледяная вода – 600 мл (+-);
- винный уксус – 2 ст. л.
Начинка:
- говядина – 700 г;
- свинина – 300 г;
- лук – 3 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- кинза и петрушка – 40 г;
- красный молотый перец хлопьями – 1/2 ч. л.;
- сладкая молотая паприка, тмин – по 1 ч. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Муку посолить, в воду добавить уксус. Добавлять воду в муку маленькими частями, замешивая тесто. Оно должно быть крутым.
- Вымесить руками до однородности 15-20 минут. Убрать в холодильник на несколько часов.
- Мясо и лук пропустить через крупную решетку мясорубки, зелень нарезать мелко.
- Соединить все ингредиенты для начинки, перемешать. Добавить частями ледяную воду, чтобы начинка была жидкой.
- Тесто разделить на части, раскатать тонкий приблизительный круг диаметром 10-12 см. Выложить начинку, 3 ст. л., и сформировать хинкали, закручивая тесто гармошкой по кругу. Верхушку теста срезать.
- Опустить в кипящую воду хвостиками вниз, варить 7-10 минут, помешивая.
Каким должно получиться правильное тесто, начинка для хинкали и как их правильно лепить – можно посмотреть в видео ниже.
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